Tropický pavilon byl týden zavřený, v pondělí sedmého února pro návštěvníky otevřeli spodní část. „Krokodýlice se trošku uklidnila, začala žrát. Pořád si ale hnízdo hlídá a je taková nabroušená na jakýkoliv pohyb,“ informoval dopoledne Deník mluvčí zoo Martin Maláč. V dalších dnech zkusí chovatelé rozebrat hnízdo, vybrat z něj vejce a pak by mohl být opět celý pavilon přístupný návštěvníkům.

Ačkoliv vejce nebyla oplodněná, pro zoo je dobrá zpráva, že samice krokodýla siamského dospěla a chová se tak, jak by se chovat měla. „Je to její první snůška, je z toho trochu zaskočená. Pud jí velí stavět hnízdo, hlídat si teritorium, možná to bere trochu divočeji než zkušená matka,“ vysvětlil Maláč.

Samec je zatím příliš mladý a relativně malý, v expozici si ho někteří návštěvníci vedle třímetrové Nessie třeba ani nevšimnou „Až dospěje, bude větší, mohl by dorůst až ke čtyřem metrům,“ podotkl Maláč a potvrdil, že rozmnožování je cílem. Proto jsou v Jihlavě samice a samec.

Než ale pohlavně dospěje i on, potrvá to ještě tři, čtyři roky. „Krokodýli nikam nespěchají, jsou proto evolučně úspěšní. Oni tu byli dávno před dinosaury a přežili všechna prehistorická zvířata,“ připomněl Maláč. „On bude žít v dobrých podmínkách klidně osmdesát roků. Je to dlouhověké zvíře, třeba tygr je v deseti letech starý, krokodýl je adolescent. Oni si jedou po svém už stovky milionů let,“ uzavřel s úsměvem mluvčí.