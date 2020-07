Za deset minut přijel další spoj, lidí bylo možná i dvakrát více a roušku měli naprosto všichni. Tak nějak zřejmě funguje efekt davu – jakmile nemá roušku více lidí, člověka nic nenutí si jí nasadit. Pokud je ale naopak jediný bez roušky, je mu to trapné a vezme si jí.

Ignorování nařízení hygieny ale může mít pro cestující nepříjemnou dohru. „Pokud si toho řidič všimne, volá městskou policii a ta sjedná nápravu,“ varoval ředitel dopravního podniku Radim Rovner. On sám jezdil ve středu hodinu v MHD, aby situaci zkontroloval a prý neviděl jediného cestujícího bez roušky.

Bez roušky nenakoupí

Každopádně si lidé bez roušky od úterního odpoledne už nenakoupí v Kauflandu. U vchodu totiž stojí muž, který ostřížím zrakem dohlíží na to, aby všichni měli zakrytá ústa a nos. Deníku potvrdil, že lidé roušky nosí a žádný konflikt řešit nemusel.

Co na tom, že někteří začali lovit roušku z kabelky až ve chvíli, kdy ho spatřili. Co na tom, že u pokladny už mělo dost lidí roušku jen přes ústa a nos krytý neměli. Není se co divit, pod látkou je dost nepříjemné vedro. „My to vydržet musíme,“ odpovídá na dotaz, jak se dá vydržet takhle fungovat, prodavačka. Možná se při tom trpce usměje, ale přes roušku to není vidět.

Podobná situace je i v nedalekém Sportisimu. „Snažíme se upozorňovat lidi, aby roušky nosili. Myslím, že se to snaží dodržovat úplně všichni – zaměstnanci i zákazníci,“ zhodnotil vedoucí směny Tomáš Krivoš s tím, že jen jedna dívka roušku při vstupu do prodejny neměla, po připomenutí si jí ale hned vzala.

Povinnost nosit roušky mají i osoby, které cestují v jednom autě a přitom spolu nebydlí. Je nepravděpodobné, že by toto nařízení respektovali beze zbytku všichni. Naopak mladík šlapající si na kole po cyklostezce roušku má. U dětí jdoucích ve skupince do Robinsonu je použití roušek evidentně dobrovolné, naopak rodiče s malou dívkou jdou po ulici a mají roušky všichni. A dívka na zastávce pobaveně vypráví kamarádce, že se pro restaurace v úterý vůbec nic nezměnilo. Jihlava je aktuálně plná paradoxů.