Folklor v máji: v Telči se všichni skvěle bavili, podívejte se

O dobrou náladu zkrátka nebyla nouze. „Sigi, výborný, to víno vůbec není poznat,“ povzbuzovali fanoušci Horsta Siegla. Jeho spoluhráč Petr Švancara na první gól přihrál, záhy poslal svůj tým přesnou trefou do vedení 2:0. „Už na to kašlu, neboj,“ uklidňoval pak gólmana soupeře. Nebyla to tak docela pravda, na druhé straně ale úplně stejně exceloval Lukáš Vaculík a utkání tak skončilo nerozhodně 12:12. A Petr Švancara, který ještě v dresu brněnské Zbrojovky v Jihlavě nikdy nevyhrál, končil utkání s úsměvem.

X-boxy i hračky

Radost měly i děti, které si kopaly před zápasem i po něm. Na své si přišli i ti, které fotbal zrovna moc nebaví - pro ně bylo připraveno mnoho stanů s panenkami, s autíčky, kostkami nebo různými hračkami pro nejmenší. Ty větší děti si mohly zkusit vyšplhat na nafukovací horolezeckou stěnu, samozřejmě s jištěním. Zájem byl také o x-boxy a tradičně o malování a kamínkování na obličej.

Nabídka občerstvení byla rovněž bohatá a mezi jednotlivými koncerty se mohli návštěvníci dozvědět něco o recyklaci elektrozařízení. Ostatně šlo o Den s Enviropolem, který jihlavské fotbalisty sponzoruje a vstupné bylo jeden vysloužilý elektrospotřebič na skupinku či rodinu. Hejtman Vítězslav Schrek potom při debatě sledoval děti kopající si s míčem a jen zalitoval, že odmítl nabídku zahrát si také fotbalový zápas osobností. Představil se tak „pouze“ jako politik a hudebník v kapele III. třetina.