„Já nic neslavím, já jsem spokojenej, když je člověk zdravej a žravej, jak se říká, takže je to dobrý," řekl primátorce generál Boček. Připomněl, že toho prožil spoustu a projezdil cleý svět. Dobře podle něj bylo všude, nejraději však vzpomíná na Anglii. „Tam bylo dobře. Ty spitfiry, to byly perfektní mašiny," uvedl Boček.

Boček odešel bojovat z nacisty obsazeného Československa v šestnácti letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má šestadvacet operačních letů, nalétal třiasedmdesát hodin a padesát minut.

Významné jubileum. Válečný veterán z Brna Boček má sto let

Řekl, že zatímco ve Francii chodili v dřevácích, v Anglii bylo všechno nové, i uniformy. Když se vrátil domů, matka ho po hlase nepoznala. Bylo zamčeno, on zabouchal, matka se ptala: „Kdo je?" a Boček odpověděl: „No já." A ona se ptala: „Kdo já?" a Boček řekl, že Emil. S dojetím vzpomínal, jak ho jeho vrstevníci nosili po návratu na ramenou po celých Tuřanech. V brněnských Tuřanech se Boček narodil a v mládí tam žil.

Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn a zařídil si opravnu motocyklů. Po komunistickém puči pracoval v podniku Mototechna, později se až do odchodu do důchodu v roce 1988 živil jako soustružník. Po obnovení demokracie po roce 1989 byl morálně a politicky rehabilitován a několikrát povýšen. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva IIItřetí. třídy. Současný prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil řád nejvyšší třídy. Prezident Zeman Bočka i s dalším veteránem druhé světové války, bojovníkem z východní fronty Miloslavem Masopustem, přijal i minulý týden. Veteránům předal medaili "100 let Řádu Bílého lva".