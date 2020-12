Zdroj: archiv Richarda Kabelky

Právě sucho bylo donedávna velkým problémem na Třebíčsku. „Zcela opodstatněně bylo někdy označováno jako sucho pětsetleté. Nedostatek vody je významným stresovým faktorem rostlin a pokud se k tomuto stresu přidá nějaký rychle se množící škůdce, je vždy zaděláno na pořádný malér. O to horší to je, pokud má škůdce lepší podmínky pro život. V případě lýkožrouta jde o teplejší počasí, které mu umožňuje častější rojení a lépe přečkat zimu,“ osvětlil Richard.

Pomoci přírodě se snaží i Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou unií. „Programy jsou pozitivními vlaštovkami. Musíme ale vymyslet komplexnější řešení. Jde totiž i o zemědělství, které má na schopnost zadržování vody v krajině ten nejpodstatnější podíl. Ministerstvo životního prostředí poskytuje mnoho programů, například podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, které dodnes dost dobře fungují a snaží se zadržet vodu v krajině revitalizací vodních toků či tvorbou malých vodních ploch. V zemědělství by bylo vhodné upravit dotační politiku a umožnit zemědělcům šetrněji hospodařit či vytvářet protierozní opatření bez toho, aniž by to pro ně bylo nevýhodné nebo prodělečné,“ nastínil Kabelka.