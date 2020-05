NAKAŽENÉ KYNICE V IZOLACI

16. března se nemoc Covid-19 objevila u čtyř lidí z Kynic na Havlíčkobrodsku. Nákaza se do vísky dostala při oslavách Mezinárodního dne žen, kterého se zúčastnil i muž z Prahy, u nějž se nový typ koronavirus později potvrdil. Hygienici se proto rozhodli Kynice zcela uzavřít.

Lidé nemohli obec opustit a zakázaný byl i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. Všechny příjezdové cesty do obce hlídali policisté. Znovu se život do Kynic vrátil 1. dubna. A nebyl to apríl, nýbrž vysvobození.