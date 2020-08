„Zhruba před rokem a půl jsem se seznámil s manžely Mikolášovými z Jamného a jejich maminkou. Svěřili se mi, že jsou v krizi, bez peněz, a hrozí jim vystěhováni,“ začíná své vyprávění senior. Následně podle svých slov vyjednal půjčku čtyřiceti tisíc, kdy bylo potřeba vrátit dvojnásobek.

Manželé souhlasili a zhruba rok opravdu spláceli. Zdeněk Kučírek nemá bankovní účet, tak za něj vždy zaplatili patnáct set za elektřinu a přidali tři a půl tisíce na splátky dluhu. „Někdy měli den, dva zpozdění, ale budiž. Tehdy jsem ještě chodil do práce a peníze jsem měl,“ dodal Kučírek.

Když prý zbývalo zaplatit třiadvacet tisíc, zůstal důchodce na dluh sám. Mrzí ho, jak se jeho bývalí přátelé zachovali. „Do problémů se můžeme dostat každý z nás, ale postavme se k tomu čelem. Není problém říct, máme splácet, ale nemáme na to, musíme to řešit. A ne přestat komunikovat,“ říká. Kontaktovat druhou stranu se nepodařilo ani Deníku.

Zbyla mu tisícovka měsíčně

Později se Kučírek dozvěděl, že za něj manželé přestali platit i elektřinu a musel vše doplatit ze své kapsy. A k tomu ještě v březnu přišel o zaměstnání. Měl jen důchod a z toho mu po zaplacení všech závazků zbyla tisícovka měsíčně. „S tím se žít nedá, úspory padly. Domluvil jsem se, že splátky budou nižší, manželům jsem zkoušel psát, volat a nereagovali. Jejich matka řekla, že lžu. Mám jen svědky, ale žádné doklady o tom, že byly peníze pro ně, nemám,“ krčí rameny muž, který se dostal do finanční problémů.

A lehké to nemá ani po zdravotní stránce. „Začal jsem zase chodit do práce, byl jsem tam asi měsíc, ale mám vysoký tlak a málem jsem zkolaboval,“ pokračuje vyprávění o svých patáliích Kučírek. Poslední týden se ale už cítí dobře a hned několik lidí ho prý už kontaktovalo, zdali by jim mohl v práci přijít vypomoct.

Měsíc a půl se také snaží získat nějaké peníze skrz pomoc v hmotné nouzi, ale nedaří se mu to. „Když to nazvu slušně, je to šikana. Už jsem tam byl pětkrát a vždycky jim něco chybí,“ nebere si servítky. Spojil se i s policií, má totiž obavy, že ho budou chtít jeho bývalí přátelé zlikvidovat.