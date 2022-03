S cenami pohonných hmot stále víc zápasí třeba společnost Meza transport s.r.o. Havlíčkův Brod. „S těmi vysokými cenami bojuje snad každý. Je to pro nás obrovský problém. Hlavně když žádáme zákazníka, aby za dopravu zaplatil víc,“ povzdechla si šéfka společnosti Jana Mezíková Zelenková.

V té samé situaci je společnost B Sped s.r.o z Polné. „Rostoucí ceny pohonných hmot nám dělají velké existenční starosti. Jednáme s našimi zákazníky o vyšší platbě za dopravu. Někde se to daří, jinde ne,“ povzdechl si majitel společnosti Jiří Bednář.

Univerzitní odbornice: Oligarchové inovace nechtějí, současné Rusko jim vyhovuje

Jak Medveď vysvětlil, dopravci už nejsou schopni nárůsty cen nafty přenášet na zákazníky. „Nepojedou, a prodělají, protože musí platit zaměstnance, leasingy a nebo pojedou pod svoje náklady a prodělají také. Malí dopravci, kterých je u nás až osmdesát procent, na výběr nemají. Už nepojedou, protože nemají na naftu,“ zdůraznil. Někteří větší sice možná pojedou, ale i ti nejlepší podle Medvedě vydrží maximálně pár týdnů. „A začalo to už za covidu. Banky dopravcům teď peníze nepůjčí, je to riziková oblast podnikání, vysvětlil Medveď.

Proto se někteří dopravci podle Medvedě odhodlali k radikálnímu kroku. „Některé skupiny dopravců se rozhodli v pondělí k akci zablokujeme Česko. Začátek v deset dopoledne. Česmad ale blokádu neorganizuje. Jsou to ojedinělé skupiny, které cítí velkou nevoli se současným stavem. Zastaví veškerou dostupnou techniku napříč celou Českou republikou na půl hodiny,“ upřesnil Medveď. Ohlašovanou blokádu například společnost Meza transport z Brodu podpořit nemohla. „Máme všechny auta v zahraničí. Ale se s protestem souhlasím. Musíme na sebe upozornit, když nás vláda neslyší,“ zdůraznila.

Na jihlavské polytechnice se letos poprvé promovalo, podívejte se

Jiří Bednář z Polné by se k protestům rád připojil. „Nevěděl jsem o tom, že se něco koná,“ dodal.

O protestech na silnici informovala i policie. „U Červeného Kříže směrem na Jihlavu se vytvořila kolona aut v délce asi osm set metrů. Po deseti minutách se vozidla opět rozjela,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Dopravci podle Medvedě vytipovali několik hlavních tahů ve velkých městech. Někteří třeba nechtějí blokovat silnice, ale jen nevyjedou na svoji obvyklou trasu. Ve hře jsou do budoucna ale daleko větší blokády, ve velkých městech a na hranicích. Pak by se mohla spojit až tisícovka dopravců. "Nemyslím si, že blokádou se dá něco řešit. Ovšem tahle vláda opravdu nedělá nic. Ceny nafty a benzínu jsou pro dopravce likvidační a tak se nelze divit, že na to upozorňují. Nálada ve společnosti není vůbec dobrá," poznamenal na adresu protestujících zemědělec Jiří Bárta.

Putinovi to nemůže projít, Ukrajina se ubrání, věří jihlavský duchovní

Ve středu bude opět jednat vláda. "Pokud na požadavky dopravců nepřistoupí, dají se čekat silnější protestní akce,“ zdůraznil Medveď. Dopravci potřebují s vládou jednat, jejich situace je vážná. „Teď potřebujeme rychlé a účinné řešení, aspoň nějakou stabilitu a přibrzdění růstu cen. Silniční dopravci od vlády potřebují dostat čas na to, aby mohli vyšší náklady promítnout do cen. Když čas nedostanou, mnoho z nich končí, ale dopady pocítí každý v Česku,“ konstatoval Medveď.

Dopravci z Polska, Maďarska či Rumunska těží podle Česmad Bohemia z nižší ceny nafty, kterou jim jejich vlády zajistily snížením daní nebo zastropováním ceny.

Co chtějí dopravci



Zastropování cen nafty



Kontroly marží v distribučním řetězci



Snížení sazby spotřební daně z nafty o pět korun na litr na období od poloviny března do konce června



Odpuštění sankcí za nezaplacení záloh na silniční daň k patnáctému dubnu a patnáctému červenci



Odpuštění sankcí za nezaplacení plateb DPH



Zvýšení záloh a změna valorizačních doložek ve smlouvách na dopravní obslužnost



Odklad leasingových a úvěrových splátek



Snížení sazby spotřební daně z nafty na 330 eur (asi 8 300 Kč) na 1 000 litrů



Úplné zrušení silniční daně i pro vozidla nad 12 tun