V kraji proto i ve středu 20. května platí, že testy dosud odhalily nákazu u 182 lidí. Celkem 156 z nich se už uzdravilo, čtyři zemřeli. Za poslední den se nechalo testovat dalších 129 osob.

ÚHEL POHLEDU

Situaci, kdy si lidé užívají, že začíná být líp, glosoval Petr Baxant. Pochází z Nového Města na Moravě a v současnosti působí na Vysokém učení technickém v Brně. Mrzí ho, že lidé nepochopili poselství doby koronavirové. „Nasadíme si na pusu roušky, začneme se dezinfikovat, začneme ten virus nenávidět a bojovat s ním. Ale on nám má něco sdělit. Říká: Zastavte se, začněte něco dělat jinak,“ myslí si.

„Ovšem jediné, co umíme, je chovat se vystrašeně. Hledáme způsob, jak se z této situace dostat. A až pomine, všichni se chtějí vrátit zpátky a dělat, co předtím. Bavit se, užívat si života, tvářit se, že je všechno v pořádku,“ říká.

Lidé podle jeho zkušenosti touží po konzumu, zajetých kolejích, potřebují dohnat jakousi ztrátu. „Máme pocit, že jsme něco promeškali. Jenže to nebyla ztráta. Viděli jsme, že můžeme spoustu věcí zastavit, zahodit a začít je dělat úplně jinak. Celá situace je pro nás výhra,“ je přesvědčený.