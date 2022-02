Na Vysočinu přijede nad ránem první část amerického vojenského konvoje

ČTK

Do České republiky dorazí v úterý večer první část amerického vojenského konvoje, který z Německa míří na cvičení na Slovensko. Nad středečním ránem by měl dorazit do Rančířova na Jihlavsku. Celkem se přes české území bude přesouvat během necelého týdne v šesti konvojích asi 1500 amerických vojáků se sedmi sty kusy techniky. Poslední z nich by měli Česko opustit za týden v úterý ráno. Návrat ze Slovenska je naplánovaný na druhou polovinu března.

Američtí vojáci jedou na cvičení NATO. 22. května 2021 v Rozvadově. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Američtí vojáci vstoupí do České republiky na hraničním přechodu Rozvadov, po českých dálnicích pojedou kvůli plynulosti dopravy v menších skupinách. Přesun je naplánovaný na noční a ranní hodiny. Z Rozvadova zamíří k Ostrovu u Stříbra, kde mají v plánu technickou přestávku. Ráno dorazí do Rančířova, kde pro ně česká armáda připravila stanový tábor. Po odpočinku znovu vyrazí na cestu ve večerních hodinách. Českou republiku opustí na hraničním přechodu Břeclav. Každá část konvoje v České republice stráví maximálně osmačtyřicet hodin. Inspekce obvinila policistu: měl spolupracovat se zlodějem aut na Vysočině Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové se stejně jako v minulosti do cvičení zapojí 2. jezdecký pluk s kolovými obrněná bojová vozidla Stryker nebo terénní vozidla HMMWV, vybaveni budou i logistickou podpůrnou technikou.