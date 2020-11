Absurdní nesmysl, prohlásil Josef Melena z Havlíčkova Brodu, když se nedávno vydal do lékárny Dr. Max v supermarketu Kaufland. Právě před týdnem vláda zavedla nové opatření proti koronaviru. Omezila počet lidí v obchodech pro jednoho zákazníka na patnáct metrů čtverečních.

Bez čísla ani ránu. Lékárna nebo obchod. Podle mluvčí Kauflandu se vládní rozkaz na rozdíly neptá. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Jak Josef Melena před supermarketem zjistil, dovnitř do lékárny se nedostane bez očíslovaného košíku a bez fronty. „U vchodu jsem vysvětloval, že nejdu nakupovat do supermarketu. Chci jen do lékárny. Takže žádný vozík nepotřebuji, a čekat venku už vůbec ne. Nikoho to nezajímalo. Prý je to kvůli vládnímu nařízení. Tak jsem šel pryč,“ postěžoval si pan Josef.