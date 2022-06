Dva statní chlapi buší velkými kladivy do železa na kovadlině. Jiskry létají všude kolem. Před očima diváků se železo kroutí, jako by bylo z plastelíny. Pak jeden z chlapů uchopí mohutné kleště, železo jimi uchopí a ponoří do vody. Ozve se syčení – a také potlesk. Dvanáctý ročník Brtnických kovadlin je v plném proudu.