Úplně jiný než ty ostatní. Takový byl letošní rok v Dětském Domově v Nové Vsi u Chotěboře. Domov se musel potýkat s novými situacemi, zdolávat mnoho překážek. „Na jaře při první vlně epidemie jsme postrádali ze strany státu a ministerstva školství pomoc i radu, jak postupovat v případěí nákazy v zařízení, chyběl krizový scénář,“ sdělila za vedení Dětského domova Kateřina Pešková. Jak dodala, chyběla desinfekce i roušky. To musel Domovu zajistit Kraj Vysočina.

Další pomoc získali i od města Chotěboř a pravidelných sponzorů a dobrovolných dárců. V druhé vlně již ochranné pomůcky do Domova poslal stát. „Nákaze jsme se nevyhnuli a začátkem prosince byl dětský domov týden v karanténě,“ konstatovala Pešková.

Zaměstnanci Domova a děti spolu trávili čtyřiadvacet hodin denně, vychovatelé museli děti sami vzdělávat a vymýšlet pro ně pestrý odpolední program, aby psychický dopad zákazu vycházení mimo areál asociální izolace byl u dětí minimální. „Velmi významně ovlivnilo život dětských domovů celostátní uzavření základních a středních škol, neboť se ze dne na den musel změnit celkový koncept práce vychovatelů, kteří slouží již od března dvanáctihodinové služby v nepřetržitém provozu,“ zdůraznila Pešková.

Nedostatek počítačů

Distanční výuka prověřila schopnosti i kvality pedagogických pracovníků v Domově. „Samozřejmě bylo velmi náročné zvládnout až osm dětí různého věku, když navíc každá škola má distanční výuku jinou formou,“ podotkla Pešková a popisovala, jak někteří žáci seděli před obrazovkou počítačů a telefonů a učili se přes internet, jiní dostávali úkoly. „Samozřejmě, že malé děti mají jiné potřeby a povinnosti než ty velké,“ zdůraznila Pešková. Zpočátku byl velký problém nedostatek počítačů. Pomohli ale sponzoři a dárci. „Některé počítače jsou však zastaralé a jejich funkčnost nemá dlouhé trvání, narážíme i na přetížení wifi sítě,“ povzdechla si Pešková.

Během první koronavirové vlny Domovu pomohla základní škola v Nové Vsi. Učitelé ze školy docházeli do domova každý den. „Musím konstatovat, že po druhé koronavirové vlně jsou již vychovatelé vyčerpaní. Musí se totiž starat o děti a dospívající v domově od rána do večera, dělat s nimi školní přípravu, a to samé pak se svými dětmi doma,“ popsala situaci Pešková s tím, že riziko vyhoření vychovatelů v dětských ústavech je vysoké a to se do budoucna může velmi negativně odrazit na vztazích s dětmi.

Blíží se Vánoce byly v Domově vždy ve znamení příprav na tradiční vánoční besídku. Přestože se tato pro ně významná a slavnostní událost letos neuskuteční, všichni zaměstnanci se upřímně snaží pro děti připravit nezapomenutelné a epidemiologickou situací nepoznamenané vánoční svátky. Vychovatelky i vychovatelé spolu se svými svěřenci napekli vánoční cukroví, všechny vnitřní prostory jsou slavnostně vyzdobeny, děti psaly Ježíškovi a již se nemohou dočkat dárků pod rozsvíceným stromečkem.