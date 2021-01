„Pro vlaky linky Ex 3 mezi Prahou a Vídní i Prahou a Budapeští předpokládáme při výluce odklon přes Havlíčkův Brod. Nepojedou tedy přes Pardubice a Českou Třebovou,“ poznamenala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Jízda těchto vlaků se prodlouží o desítky minut. „Nepočítáme ale se zastavením v Havlíčkově Brodě pro nástup a výstup cestujících. U vlaků této linky jde o maximální zkrácení jízdní doby při odklonu,“ sdělila Rajnochová.

Na trati mezi Brnem, Havlíčkovým Brodem a Prahou už jezdí rychlíky Vysočina. „Pojedou i nadále v hodinových až dvouhodinových intervalech,“ zmínila mluvčí.

Od ledna do dubna je připravená kvůli rekonstrukci řada víkendových výluk jedné traťové koleje, které si vyžádají náhradní autobusovou dopravu mezi Brnem a Blanskem. K odklonu vlaků EuroCity, InterCity a expresů přes Havlíčkův Brod má dojít podle ředitele Kordisu Jiřího Horského 6. dubna. Firma koordinuje hromadnou dopravu v kraji. „Víkendové výluky budou pokračovat až do konce srpna. Od září do 11. prosince bude nepřetržitá výluka jedné traťové koleje mezi Adamovem a Blanskem,“ uvedl Horský.

Soukromý dopravce RegioJet letos se změnou trasování vlaků mezi Brnem a Prahou prozatím nepočítá. „Pro celý rok 2021 počítáme s vedením vlaků ve stávající trase Praha – Česká Třebová – Brno,“ oznámil mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Výluka Brno-Blansko:



úplná výluka: prosinec 2021 – 2022



výluka 1 koleje mezi Adamovem a Blanskem: září až prosinec 2021



důvod: modernizace důležitého koridoru, větší bezpečí a komfort cestujících



konkrétní úpravy: rekonstrukce železničního svršku, bezbariérovost zastávek



následky: od dubna dálkové vlaky přes Havlíčkův Brod

Správa železnic kvůli chystaným výlukám několik let trať přes Vysočinu opravuje.

Kvůli modernizaci železniční trati pokračuje také dlouhodobá výluka mezi Jihlavou a Brnem. „Bude mít významný dopad především na osobní vlaky v úseku Brno – Zastávka,“ uvedla Rajnochová.

Po rekonstrukci koridoru mezi Brnem a Blanskem se zvýší bezpečnost i komfort cestujících. „Veškeré zastávky na trase budou bezbariérové. V některých úsecích se zvýší rychlost,“ řekl ředitel brněnského oblastního ředitelství Správy železnic Libor Tkáč.

Například Adamov na Blanensku se dočká rekonstrukce nádraží, zastávky a bezbariérového přístupu na nástupiště. „Úprav se dočká i podjezd pod tratí do lokality Kolonie a Ptačina. Bude širší a vyšší. Projedou tam dvě auta naráz,“ sdělil adamovský starosta Roman Pilát.