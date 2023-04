Tisíce lidí navštíví za rok Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Čtenářů neubývá. Jen se postupně mění jejich zájem a vkus. Knihovna v Brodě má i další dobrou zprávu. Stoupá zájem o četbu i u dětí do patnácti let.

S pouhým půjčováním knih už dneska žádná knihovna nevystačí. Bez ohledu na velikost. Čtenáři v knihovně hledají stále víc zábavu, poučení a vzdělání.

„Doba covidová už naštěstí odezněla a čtenáři si k nám zas našli cestu. Statistiky o výpůjčkách nám trhají rekordy,“ pochvaluje si mluvčí krajské knihovny Jana Fialová. Knihovna v Havlíčkově Brodě má titul krajská už víc než dvacet let. Poměrně nedávno se přestěhovala do nových moderních prostor a to podle Fialové statistice čtenářů hodně pomohlo.

Potěšující je podle Fialové stoupající zájem o četbu u dětí do patnácti let. „V evidenci za loňský rok jich máme skoro dva tisíce. Loni to bylo skoro o pět stovek méně. Je ale pravda, že jejich zájem je jiný než u jejich rodičů. Mají jiné literární hrdiny. Čtou hodně komiksy,“ říká Fialová.

Tím, že se knihovna přestěhovala do nových mnohem větších prostor, může čtenářům nabídnout to, co v budově staré radnice na náměstí nemohla. „Například moderní čítárnu a kavárnu s obsluhou. K návštěvě obou není potřeba být registrovaný čtenář s průkazkou. Posedět a přečíst si tu knížku u dobré kávy může každý. Průkazku potřebuje čtenář jen tehdy, když si chce knihu odnést domů,“ vysvětluje Fialová a slibuje, že jakmile se oteplí, otevře knihovna i čítárnu na terase.

Například Danu Benešovou láká do krajské knihovny nejen četba, ale také pestrá nabídka kulturních programů společně se vzdělávacími programy Univerzity volného času. „Zajímá mě hlavně historie a umění,“ dodává čtenářka.

Program přednášek univerzity se podle mluvčí Fialové pravidelně mění a obohacuje o zajímavá aktuální témata. „Univerzitu organizuje kolegyně Marcela Valecká. Máme už certifikovanou lektorku která povede letos tréninky paměti. O ty je obrovský zájem. Letos je další novinkou zdravotní cvičení, historie a současnost Evropské unie nebo umění ajurvédy,“ upřesňuje Fialová.

Jakmile vyhlásí začátkem roku krajská knihovna zápisy do nových kurzů, jsou zájemci ochotni vystát frontu, protože počet míst je ve vzdělávacích kurzech omezený. Letos krajská knihovna nabízí i další novinky. Téma pro kutily. „Je to Knihošití. Setkají se tam lidé, co rádi šijí nebo se chtějí základům šití naučit,“ dodává Fialová.

Krajská knihovna nabízí celou řadu možností i čtenářům s postižením. „Naše knihovna je bezbariérová. U vchodu je hlasový majáček pro lepší orientaci zrakově handicapovaných. Nedoslýchaví mohou využít indukční smyčku u Centrálního pultu a také u infobodu čítárny,“ vysvětluje Fialová s tím, že k dispozici je postiženým takzvaná také Tichá linka.

Uživatelem specializovaných služeb knihovny se může stát každý, komu zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP-P a všem, jimž handicap brání v přístupu k četbě a informacím standardním způsobem poskytuje knihovna všechny služby zdarma.

