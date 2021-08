Podle Luďka Müllera, tajemníka vodárenského svazku, původní čistička z roku 1995 už nevyhovovala současným potřebám. „Měla řadu technických nedostatků a tím vznikaly i rizikové situace. Modernizace byla nutná, už kvůli ochraně přírody Národního parku Podyjí. Nevyhovující bylo kalové hospodářství, chyběla možnost zahuštění i zařízení pro srážení fosforu,“ vysvětlil Müller.

Řadu objektů stavaři zbourali, jiné přestavěli, zcela nová je biologická část čističky, betonové aktivační nádrže i provozní a technické budovy. „Nová je i strojovna, kde jsme kompletně vyměnili stroje a technologii. Přibylo automatické řízení procesu čištění a měření vypouštěných vod. Je to prakticky nový areál včetně příjezdové komunikace,“ dodal Müller.

V turisticky významné oblasti se rekonstrukcí čistírny posílila i kapacita čištění odpadních vod. Přestože ve Vranově nad Dyjí žije zhruba osm set obyvatel, další tisíce přibývají v létě, neboť oblast je centrem cestovního ruchu na jižní Moravě. „Na místní výstavbu ani zvyšující se turismus ale nemá rekonstrukce vliv. Z tohoto pohledu měla už původní čistička dostačující kapacitu. Primární pro nás byla kvalita čistění a vypouštěných odpadních vod, tedy ochrana vodních toků a přírody,“ podotkl starosta Vranova Lubomír Vedra.

Modernizaci čistírny odpadních vod vítají i správci Národního parku Podyjí. „Pro řeku Dyji je to dobrá zpráva. Například omezení vypouštění fosforu do Dyje snižuje riziko zhoršení kvality vody v řece. Fosfor totiž podporuje růst vodních řas a sinic. Ty pak omezují další vodní druhy,“ ocenil mluvčí parku David Grossmann. Do vody se fosfor podle něj dostává z domácností, zejména z pracích prášků a prostředků na mytí nádobí.

Vodárenský svazek vyšla rekonstrukce na 55 milionů korun. Zhruba třetinu nákladů pomohly pokrýt dotace z evropských fondů z programu životního prostředí. Přispěl i Jihomoravský kraj.

Práce trvaly od loňského března do letošního června, kdy byla stavba předána a začal její zkušební provoz. Ten potrvá ještě rok. „Rekonstruovat je složitější, než stavět na zelené louce. Čistička byla navíc stále v provozu, který jsme nesměli ohrozit,“ podotkl stavbyvedoucí Petr Sokola, z Dopravních staveb Morava společnosti Swietelsky, jež rekonstrukci prováděla.