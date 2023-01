Výjimečnou voličskou zodpovědnost ukázali v obci Přeckov na Třebíčsku, kde přišli volit úplně všichni hlasující. Hlas odevzdalo šedesát obyvatel, jeden odevzdaný volební lístek však byl neplatný. V obci zvítězil Pavel Fischer. „U nás je dlouhodobě zvykem volit. Tradičně máme vysokou účast. Není to poprvé, co máme sto procent. Lidem není jedno, co se kolem nich děje. Žijí zde většinou tradiční křesťanské rodiny, takže volba je docela zřejmá,“ přiblížil místostarosta Jan Uchytil.