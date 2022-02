Cizince odhalila celní zpráva na vysočinském úseku dálnice D1 loni v květnu. V autě postupně našla devatenáct papírových krabic a v nich stovky kusů plastových dóz. „Papírové krabice měly fiktivní nálepky vitamínů. K zamaskování skutečného nákladu Bulhaři použili nepravé dodací a průvodní listy i falešnou fakturu. Tablety neoprávněně provezli z Bulharska přes Rumunsko, Maďarsko a Slovensko do České republiky, a to za účelem prodeje a obohacení se,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

Cizinci byli obviněni ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, za což jim hrozil trest od osmi do dvanácti let. Nakonec se se státním zástupcem dohodli na uznání viny. Soud dohodu na konci ledna akceptoval, a tak oba vyvázli s mírnějším trestem. „Soud jim uložil trest odnětí svobody na pět let do věznice s ostrahou. Kromě toho musí každý z nich zaplatit peněžitý trest půl milionu korun,“ podotkla Belkovová.

Celníci cizince kontrolovali na parkovišti čerpací stanice na 111. kilometru směrem na Prahu v jihlavském okrese. Orientační kontrola jim ukázala pozitivní reakce tablet na látku efedrin, což potvrdil i druhý test na spektrometru. Následně to s jistotou zjistila i chemická expertiza v Kriminalistickém ústavu Praha.