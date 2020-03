„Stránku jsme založili minulý čtvrtek, jezdila sem spousta lidí z měst a pohybovali se po obci bez roušek. Když se ale stejné doporučení ozvalo i z vládních kruhů, uklidnilo se to,“ pochválil současnou situaci zakladatel facebookové stránky Nejezděte na chalupu Robert Ursta z Fryšavy pod Žákovou horou.

„Nezakládáme žádné občanské iniciativy, šlo vyloženě jen o to, aby se zmírnil pohyb cizích lidí v obci. Nechtěli jsme se nikoho dotknout. Ale velký pohyb lidí bez roušek, to byl opravdu průšvih,“ dodal.

Komentáře o tom, zda jezdit či nejezdit na chaty a chalupy, se začaly objevovat i jinde. Lidé z vesnic se bojí zavlečení nákazy, majitelé chat a chalup by se zase rádi dostali z malých bytů v panelových domech ven, do přírody. Právě rekreační objekty se zahrádkami jim poskytují větší volnost pohybu. Ne všude se ale na „lufťáky“ dívají skrz prsty. „Já na chalupě jsem a žádnou nevraživost jsem nezaznamenal. Ale jsem tu prakticky stále, do Brna moc nejezdím,“ nechal se slyšet Jan Kunovský z Brna, který má chalupu v Rokytně, místní části Nového Města na Moravě.

Měli by zůstat doma

Problémem častých návštěv lidí z měst se začali zabývat i někteří starostové. „Byli bychom rádi, kdyby chalupáři nyní raději zůstali doma. Vysočina není naštěstí koronavirovou infekcí tak zasažená. A bylo by dobré, kdyby to tak i zůstalo,“ konstatoval Bohumír Nikl starosta Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Jak dodal, nejde ani tak o problém samotného Ždírce, ale spíš jeho venkovských místních částí - Stružince, Údav, Kohoutova a Benátek.

„Ozvali se nám obyvatelé Stružince. Hlásili, že se u nich objevili chalupáři, a že se jim to moc nelíbí. Někteří obyvatelé Ždírce prý zase potkali „lufťáky“ i v Albertu ve Ždírci. Diví se, proč nejsou chalupáři doma, ale jezdí po nákupech do města. Možná nejsou nakažení, ale kdo ví,“ podotkl Nikl.

Chalupy kolem Ždírce nad Doubravou vlastní nejen obyvatelé Prahy, ale i lidé z dalších velkých měst. Podle starosty Nikla by lidé v současné době měli používat zdravý rozum. „Obyvatelům velkých měst nepomůže když nakažení pojedou na venkov. Jen budou roznášet nákazu dál. Měli by projevit víc ohleduplnosti ke svému okolí a nějaký čas to bez výletů na chalupy vydržet,“ řekl Nikl.

Třetina chalup k rekreaci

Vysočina je oblíbenou chatařskou destinací. „Na Žďársku je snad v každé obci třetina chalup využívána k rekreaci,“ poznamenal Robert Ursta.

Pohyb lidí odjinud se nelíbí ani lékařům. „Nejde o to, že bychom lide z měst nedopřáli pobyt na čerstvém vzduchu. Ale teď by se měl každý zamyslet nad tím, jestli není druhému nebezpečný. A raději sedět doma,“ podpořila iniciativu obcí dětská lékařka z Nového Města na Moravě Eva Mátlová.