Šmergl je přesvědčen, že šetřit na veřejné dopravě v současné situace není zodpovědné a připomněl, že jihlavská MHD hraje v krajském městě a okolí významnou roli. V minulých letech prý přepravila ročně patnáct milionů cestujících, což je zhruba stejný počet jako všechny autobusové regionální linky na Vysočině dohromady.

Na dopis reagoval radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal. „Za měsíc listopad dopravní podnik registruje pětatřicetiprocentní propad v počtu přepravených osob ve srovnání s loňským rokem,“ uvedl. Ujistil také veřejnost, že vozy jsou pravidelně čištěny a dezinfikovány ozonem. „V tuto chvíli není znám žádný případ přenosu koronaviru při cestování MHD,“ dodal.

Už na začátku prosince měl magistrát naplánované posílení spojů od Nového roku. Konkrétně Vymazal hovořil o celodenním intervalu na linkách A s B a C v pracovních dnech patnáct minut, na linkách D a F budou intervaly v časech ranní a odpolední špičky dvacetiminutové. Kromě toho budou ranní spoje na linkách B a C odjíždějící okolo půl osmé posíleny o jeden vůz kvůli školákům. A také trolejbusy na „béčku“ bude ve špičce zajíždět až na konečnou Motorpal hala.

Od pátku 1. ledna 2021 dochází k těmto změnám u trolejbusových linek městské hromadné dopravy v Jihlavě:



• linky A, B a C: v pracovní dny bude základní interval mezi jednotlivými spoji 15 minut, o víkendu se prodlouží na 20 minut



• linka B bude nově zajíždět až na zastávku Motorpal hala, zatím ve zkušebním režimu - v pracovní dny 7 spojů za den, o víkendu 6 spojů za den



• linky B a C: v pracovní dny v ranních hodinách posílí dopravní podnik spoje jedoucí okolo 7:30 o jeden vůz, z důvodu bezpečné dopravy školáků a studentů do škol



• linky D a F: základní interval mezi spoji bude 30 minut, v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce bude interval zkrácen na 20 minut



• linka E zůstává beze změn



Zdroj: www.dpmj.cz

Šmergl však míní, že pokud se dá doprava omezit takřka bezprostředně po vyhlášení horších stupňů systému PES, pak by mělo město stejně rychle dokázat obnovit četnost spojů, zvyšuje-li se mobilita obyvatel v nižších stupních. „Je škoda, že se čekání na zkracování intervalů a opětného celodenního taktování spojů zbytečně natahuje,“ konstatoval.

Deník zajímal názor ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na jihlavské hygieně Jiřího Kose. „Po Jihlavě by si každý měl rozmyslet, jestli je nezbytné zastávku, dvě, cestovat MHD,“ usoudil Kos a pokračoval: „Tvrdím, že máme dělat jen nezbytné věci a to prostředí v MHD je rizikové – je to malý prostor.“ Cestující by měli mít vždy roušku nebo respirátor a případně i dezinfekci na ruce nebo jednorázové rukavice.

Podle hygieny není možné vytrasovat, kdo se nakazil v hromadné dopravě, na druhou stranu se ale nedá předpovídat, jestli by úprava jízdních řádů pomohla. „Nelze říct, jestli by lidé stejně pořád nejezdili všichni jedním autobusem,“ odhadl Kos.

Letošní úbytek cestujících v MHD je paradoxní, dopravní podnik totiž investoval velké peníze do modernizace vozového parku. Jen v roce 2020 začalo ulicemi krajského města jezdit pět nových autobusů Solaris Urbino. Díky nim zmizely z pravidelných linek vozy s naftovými motory. V srpnu pak přijely tři klasické trolejbusy a sedm parciálních, které díky baterii zvládnou i pár kilometrů bez natažených trolejí.

Šéf dopravního podniku Radim Rovner přitom v létě prozradil, že autobus na CNG stojí kolem 6,3 milionů, s klimatizací o 300 tisíc více. Klasický trolejbus vyjde na deset a tři čtvrt milionu, parciální je o tři miliony dražší.