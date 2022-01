„Řemeslníci pracovali podle architektonického zadání. Dílo je nevšední, není to obyčejná, běžná zastávka z plexiskla, která by zůstala bez povšimnutí. Architekt zvolil cestu zachování původní plechovky, ale s výraznou barevností,“ sdělila Hana Mikulincová vedoucí odboru technických služeb města Přibyslav s tím, že podle architekta tvar zastávky odkazuje na tvořivost dřívějších řemeslníků.

Zastávka je u hlavní cesty, poměrně zastrčená, na okraji zatáčky, a navíc v zeleni. „Bylo by dobré, aby byla viděna, a to lze docílit atypickou barvou. Zároveň to však není prvoplánově zvolená barevnost, která by až příliš provokovala a byla brzy okoukaná.,“ vysvětlila Mikulincová.