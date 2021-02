Magistrát v Jihlavě je prvním místem, kde je potvrzená nákaza britskou mutací koronaviru. Kromě matriky tak od nového týdne bude uzavřena i pobočka Czech pointu. Úřad také omezuje úřední hodiny. V omezeném provozu začne fungovat rovněž odbor dopravy a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Od pondělí tak lidé mohou na magistrát pouze v pondělí od osmi do čtrnácti hodin a ve středu od jedenácti do sedmnácti hodin. Návštěvu by měli lidé zvážit a na magistrát se vypravit pouze v nejnutnějších případech. „Setkáváme se s tím, že se k nám chodí lidé pouze na něco zeptat nebo se zdržují na chodbách a povídají si se známými. To je teď bohužel nepřípustné,“ zdůraznil tajemník úřadu Evžen Zámek.