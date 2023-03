Spěchal fandit na biatlon. Spící dceru muž nechal v kočárku před Vysočina Arenou

Zaplněným tribunám Vysočina Areny neodolal v sobotu 4. března muž, který přišel fandit na závody světového poháru v biatlonu se svými dětmi. Pracovníci bezpečnostní agentury u vstupu muže upozornili, že do areálu ho pustit s kočárkem nemohou. „Podle návštěvního řádu nelze do arény s kočárkem vstupovat. Muž tedy vzal dvě děti a šel do areálu. Kočárek se třetím dítětem, jednalo se o tříletou spící dceru, nechal stát u vstupu,“ popsala situaci policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policie hledala ve Vysočina Areně muže, který nechal stát kočárek i s dítětem u vchodu do areálu. | Foto: poskytla PČR