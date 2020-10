Bezohlední řidiči ohrožují školáky. Oprava mostu v Modlíkově na Havlíčkobrodsku zvýšila průjezd aut v okolních obcích. Trpí tím hlavně děti. Při přecházení silnice může jít malým školákům doslova o život.

Průjezd aut přes Vepřovou se výrazně zvýšil, nebezpečím pro děti jsou hlavně náklaďáky. | Foto: Obec Vepřová

„Bezpečnost dětí při cestě do školy mě trápí,“ konstatoval starosta Havlíčkovy Borové Přemysl Tonar. V Modlíkově začala v létě oprava mostu. To znamená uzavírky a objížďky. Jedna objízdná trasa z Modlíkova vede přes Vepřovou. Průjezdy stovek aut ohrožují hlavně děti, které bydlí v Borové kolem silnice směrem na Vepřovou a chodí tudy do školy.