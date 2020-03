ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Vlajky jsme šili na oslavu stého výročí, které uplynulo od vzniku české vlajky. Státní znak se během let měnil, ale česká vlajka zůstala od dob svého vzniku stále stejná. A to i přes všechny změny a války. Stejně jako vlajka, i my vydržíme. Dáme to,“ prohlásila v souvislosti s pandemií, která drtí nejen Českou republiku, módní návrhářka Beata Rajská.

„Na akci spolupracovalo mnoho známých osobností. Jindřich Forejt, který byl strůjcem této myšlenky, nám například dovezl látku. Odložili jsme na chvíli šití roušek a pustili jsme se do obřích vlajek,“ dodala.

Modrý klín

Po vzniku Československé republiky byla v roce 1918 ustanovena skupina, která měla připravit nové státní symboly. Hledání československé vlajky trvalo přes dva roky. Komise vybírala z velkého množství rozličných námětů, z nichž nakonec zvítězil návrh archiváře ministerstva vnitra Jaroslava Kursy. Ten do původní panovnické a obrozenecké bílo-červené vlajky vložil modrý klín. Díky tomuto řešení získala naše státní vlajka, která byla schválena 30. března 1920, světové prvenství - stala se prvním praporem s modrým klínem na světě.

Obří symboly naděje vyvěšené v Praze připomínají nejen sté výročí vzniku státní vlajky, ale jsou také výrazem důvěry v dobrý konec situace, v níž se Česká republika nyní nachází. „Hodnoty, na kterých stojí naše vlast, se odrážejí i v naší vlajce. Modrá barva oblohy nad zemí, kde je mír, bílá symbolizující čistotu myšlenek svobody a demokracie. Červená značí krev hrdinů, kteří za svobodu a demokracii byli ochotni položit svůj život. Právě dnes, v této pro všechny z nás nelehké době, je nutné připomínat si ony hodnoty. Pod naší vlajkou jsme prožili radostné okamžiky našich novodobých dějin i těžké zkoušky. Jsem přesvědčena, že i tyto těžké chvíle společně zvládneme,“ nechala se v souvislosti se slavnostním aktem vyvěšení vlajek slyšet starostka městské části Praha 2 Jana Černochová.

Prapory nebudou na věžích kostela svaté Ludmily a na Náměstí Míru vyvěšeny trvale. „Ukončení vyvěšení bude oznámeno později. Vlajky budou z věží svěšeny kdykoli to bude vyžadovat počasí nebo bezpečnostní opatření,“ podotkla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.