Během komentované prohlídky se návštěvníci mohou dozvědět doslova o všem, co v Zahradnictví Rozmarínek pěstují. Lokalita, kde hospodařili už děda s babičkou majitelky, má pět tisíc metrů čtverečních a ze všeho nejdříve jí bylo potřeba oplotit. „Jsou tady srnci, divočáci, všechno by nám vyplenili,“ vysvětluje sympatická dáma.

S návštěvníky během prohlídky komunikuje, ptá se, nechá je přivonět si k rostlinám a zná odpovědi na jejich dotazy. A občas se také sama něco dozví. „Ze začátku mi vadilo, že šalvěj trošku smrdí po myšině, a pak mi na Víkendu otevřených zahrad jedna zákaznice poradila, že je dobré louhovat jí jenom čtyři minuty, lehce kápnout citron nebo med a čaj získává úplně jinou chuť,“ prozrazuje Rozmarínová.

Dnes jedna z návštěvnic řeší problémy se škůdci, zřejmě se zavíječem zimostrázovým. „Když jsem keř ostříhala, obrazí to?“ ptá se.

„Mělo by, pokud není keř úplně vyčerpaný. Chtělo by to ostříhat, přihnojit a zásobit živinami,“ radí zahradnice s tím, že na tohoto škůdce jsou buď postřiky nebo se musí housenky obírat.

„Jak se tam začnou vytvářet pavučiny, je to podezřelé. Jak začnou vadnou lupínky, tak také. Je třeba hned zahájit léčbu,“ pokračuje Václava Rozmarínová.

Mezi bylinkami se pak lidé dozvídají mnoho praktických informací. Tak třeba dobromysl má dezinfekční účinky, máta je první záchrana po oslavách. Meduňku mohou používat rodiče, jejichž děti špatně snáší cestování, rozmarýn musí být přes zimu ve světlé místnosti, kde je chladno. A to může být problém. „Máme moderní domy, tam prostě není nula až deset,“ zmiňuje průvodkyně.

Zároveň prozrazuje i recept na chutný čaj. „Meduňku s úspěchem mícháme s pomerančovou mátou a žlutým oreganem a říkáme tomu V.I.P. Petránecký čaj. Můžete si koupit vzorek nebo si rostlinky vypěstovat a namíchat si směs sami,“ usmívá se, zatímco si lidé mohou přivonět ke utrženým listům bylinek.

Děti se o prázdninách zabaví

Na zahradě si na své přijdou všichni. Tatínkové si mohou posedět u občerstvení, maminky sedí u jezírka. Jejich děti sledují rybky, zajdou se podívat na oslici, mohou si pohrát na pískovišti nebo jít na trampolínu. „Nebylo by marný, kdyby děti na trampolíně měli co zobat, tak jsme sem vysadili moruše, je tu rakytník, aronie a černý rybíz,“ říká Rozmarínová o zatím malých rostlinkách.

„Tato zahrádka bude nejkrásnější o prázdninách, doporučuji se sem ještě zastavit. Letos je vše o dva týdny opožděno,“ zve veřejnost během procházky majitelka.

Přes prázdniny se totiž v Petrávči konají worshopy pro děti. „Jsme zaměřeni na maminky s dětmi, které chtějí vyplnit čas, kdy děti nechodí do školy,“ vysvětluje. Děti tak loni vyráběly třeba lapač snů z přírodních materiálů nebo zahrádku pro skřítky.

Počasí (a uzavírce) neporučili

Akci letos mírně zkomplikovalo počasí, v pátek začalo pršet přesně ve dvě hodiny, kdy měl být workshop. „Část skupiny jsme přestěhovali pod stan, řekli pár informací, a za deset minut bylo po dešti, tak jsme se vrátili,“ říká už v sobotu odpoledne, když je počasí ideální, Rozmarínová.

Další komplikací je uzavírka silnice z Velkého Meziříčí, která je spojená s dlouhou objízdnou trasou. Klikatá cesta Petrávčí pak už byla dobře značená, tam snad zabloudit ani nešlo. „Lidé říkali, že kdo chce, tak si nás najde a dojede i přes objížďku,“ uzavřela s úsměvem Rozmarínová, která ještě prozrazuje, se na Víkend otevřených zahrad do Petrávče obvykle přijede během dvou dní čtyři sta až pět set návštěvníků.