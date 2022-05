Miloš Kovář si jako dítě prý nikdy nehrál s nafukovacími balonky a nechtěl mít vlastní balon . „Byla to víceméně náhoda. Začínal jsem s letadlem,“ říká Miloš, civilním povolání stavař. První balon, který si vyzkoušel, byl horkovzdušný ale byla z toho láska na první pohled. Dneska vlastní Miloš Kovář jako jediný v Česku balon, který létá na vodík. „Prodal mi ho kamarád z Německa,“ upřesňuje aviatik cestou mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem. Jediná krátká možnost, jak se s tímto originálním člověkem setkat. Jeho cesta vede do Prahy a pak hned do Německa, kde se koná start.