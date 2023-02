Velké Meziříčí nabídne parcely na rodinné domy. Nabídku opakovat nebude

Zaplněný sál se pokusil přesvědčit majitel pozemku Pavel Večeřa.

„Loni na podzim jsem koupil polovinu místa od soukromého osoby. O tu druhou žádám teď město. To místo je ideální i proto, že bych to měl blízko k rodině. Musím se totiž starat o nemocného bratra a matku. Chci jen v klidu a spokojeně bydlet, ne někomu škodit,“ představil přítomným svůj zájem Večeřa.

A doplnil, že je ochotný se se sousedy domluvit, aby jim nestínil a vynahradil pokácené stromy.

Rodinný domek má stát v parčíku, Velkomeziříčští proti stavbě sepsali petici

Za peticí stojí Mirek Jašek. Protest podepsala více než stovka Velkomeziříčských. „Ten pozemek slouží lidem, dětem, školkám. Jde o relaxační a oddechový kout. Nikdo si tam ještě nedovolil cokoli postavit. V minulosti už tady sice jedna snaha byla, jenže ta taky narazila na odpor a nakonec ztroskotala. Zelené plochy ubývají, proto chceme ty zbývající chránit,“ argumentoval Jašek.

Oba aktéři si názory vyměnily v poklidu. Jenže debata se vyostřila, jakmile se do ní začali pouštět další aktéři. Do nadávek přešla diskuze ve chvíli, kdy se někteří postavili za stavbu domku. „Za mě je to naopak pěkná svi*árna,“ vykřikla rozezleně z davu jedna žena. Atmosféru musel nakonec uklidňovat starosta.

Kaminaras následně vyvracel také nařčení, že by město pozemek prodávalo primárně kvůli tomu, aby si přilepšilo.

„Tohle je naprosto mylná představa. Město má stamilionový rozpočet. Prodej jednoho pozemku pro nás nic nezmění. Něco jiného by bylo, kdyby šlo například o dvacet pozemků. Jenže tohle není ten případ,“ vysvětlil.

Někteří přítomní přišli i s návrhem na kompromis. „Nestojím na ničí straně. Jsem nezávislá pozorovatelka, kterou zajímá, co se ve Velkém Meziříčí děje. Řešením by mohlo být, že by parcelu naopak vykoupilo město od žadatele. A náhradou by mu nabídlo pozemek na jiném vhodném místě ve městě,“ navrhla Eva Prchalová.

Starosta Alexandros Kaminara ujistil, že to zastupitelé jako jednu z možností zvažují. A dodal, že o samotném prodeji rozhodne zastupitelstvo v dubnu.