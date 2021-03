Jak vysvětlili starosta Jiří Ulrich a kronikář Jaroslav Rek v Herálci se narodil kosmonautův dědeček. „Jmenoval se Antonín Bláha a byl z početné rodiny Narodil se koncem 19 století v domě číslo 97, ale ten už nestojí, místo něj je tu samoobsluha,“ upřesnil kronikář Rek. Antonínův starší bratr byl učitel, ale Antonín měl jiné cíle. Byl malířem skla. Pracoval ve sklárně v Úsobí, na Šumavě, dokonce i v Rusku a pak dostal nabídku z Ameriky. Podle starosty Jiřího Ulricha Antonín Bláha založil v Americe rodinu. „Pokud víme tak, měl tři syny. Jeden z nich zemřel, další dva vstoupili do armády. Oba byli letci a jeden z nich je otec kosmonauta Johna Blahy,“ popsal kronikář Rek osud rodiny Bláhových, která v Americe začala pátrat po svých kořenech.

John Blaha se do země svých předků podíval několikrát. Přímo do Herálce přijel astronaut podle kronikáře koncem 90. let s manželkou Brendou navštívit hřbitov, kde jsou pochovaní členové jeho rodiny. Starosta Jiří Ulrich kosmonautovi předal osobně čestné občanství Herálce a klíč k branám obce 28. října 2001. Dodnes na to setkání vzpomíná. „Pan Blaha je velice příjemný a milý člověk,“ poznamenal starosta. Kosmonaut měl tehdy přiletět podle starosty vrtulníkem, ale nakonec přijel autem v doprovodu vojenské policie. „Udělal dobře. Jeho krajan, kosmonaut českého původu, Eugene Andrew Cernan který se také vydal na návštěvu do Čech spolu s českým kosmonautem Vladimírem Remkem v neděli kolem 15. hodiny havarovali v helikoptéře nedaleko Milevska na Písecku. Nehoda skončila nouzovým přistáním a několik lidí bylo zraněno,“ popsal starosta Ulrich dramatickou událost.

John Blaha strávil v kosmu více než 161 dní. Narodil se roku 1942 v San Antoniu v Texasu. Vystudoval letecké inženýrství a pilotní výcvik ukončil v roce 1967. Zúčastnil se války ve Vietnamu, kde uskutečnil 361 bojových letů. Později působil jako zkušební letec a instruktor v USA a Velké Británii.