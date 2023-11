Absolutní tvůrčí svoboda - to je společný jmenovatel tvorby fotografů, kteří budou svá díla vystavovat v třebíčské Galerii Malovaný dům. Lidé si budou moci prohlédnout i práci bývalého fotografa Deníku Josefa Němce.

Malovaný dům v Třebíči | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Slavnostní zahájení výstavy fotografického sdružení “5 třebíčských fotografů” se v Třebíči uskuteční 22. listopadu.

Ve sdružení 5 třebíčských fotografů platí absolutní tvůrčí svoboda, a to jak ve výběru motivů, tak při způsobu jejich ztvárnění a zpracování. “Právě ona rozmanitost činí společné výstavní projekty pro diváka tak atraktivní a zajímavé,” uvedla Aneta Bartoňová z výstavního oddělení MKS Třebíč.

Spolek vznikl před dvaceti lety z iniciativy Jaroslava Hedbávného jako volné uskupení pěti přátel, umělců a zapálených fotografů.

Dalšími členy spolku jsou Vladimír Brauner, Drahomír Jeleček, Josef Prodělal a Josef Němec - ten pro Deník v minulosti zachytil na tisícovkách fotografií dění na Vysočině.

Expozice bude v třebíčské Galerii Malovaný dům přístupná až do 7. ledna 2024, a to denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.