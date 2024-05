Na náměstí v Třebíči se koná akce Sobota v pohybu, Večerníčkův pohádkový les ovládne hřiště v Panenské a sezonu zahajují na nádvoří zámku v Budišově. Do Pasáže v Třebíči přijede Petr Hapka a jeho hosté.

Zámek Budišov | Foto: Deník/Milan Krčmář

TŘEBÍČSKO

Sobota v pohybu

Kdy: sobota 11. května od 13.00 do 17.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Akce Sobota v pohybu v Třebíči na Karlově náměstí bude ve znamení sportovních organizací, aktivit pro děti, bude i vystoupení tanečních souborů a součástí bude už tradiční tanec s dámskou partou z městského úřadu na písničky Jerusalema a Don´t Start Now. Součástí je i první ročník běhu Třebíčí, zájemci si prohlédnou historické centrum města, trasy vedou od 470 metrů do 3,4 kilometrů. Účastníkem běhu bude Ondřej Zmeškal, lidé uvidí exhibici třetího nejsilnějšího hasiče světa Martina Horkého.

Večerníčkův pohádkový les

Kdy: sobota 11. května od 12.00 do 15.00

Kde: Panenská, dětské hřiště

Za kolik: vstupné děti 80 korun, dospělí zdarma

Proč přijít: Pohádková cesta lesem se zábavnými úkoly čeká na návštěvníky v Panenské. Vstup do lesa je otevřen od dvanácti do tří hodin odpoledne. V cíli děti dostanou ledňáček a odměnu. Součástí bude bohatý doprovodný program a spoustu další zábavy pro děti. Například skákací hrad, malování na obličej, jízda na koních, koňský povoz nebo třeba aquazorbing. Občerstvení zajištěno.

Zahájení sezony Budišov

Kdy: sobota 11. května od 13.30

Kde: Budišov, nádvoří zámku

Proč přijít: Nádvoří zámku v Budišově zažije zahájení sezony. Na návštěvníky čeká sraz veteránů, degustace vín z Vinařství Cícha, bude bohatý program pro děti, poslední možnost zhlédnout výstavu Letci RAF z Třebíčska v rámci prohlídkové trasy Zámecký okruh. Termíny prohlídek jsou v 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30. Občerstvení zajištěno.

Petr Hapka a jeho hosté

Kdy: neděle 12. května od 19.00 do 21.00

Kde: Třebíč, Divadlo Pasáž

Za kolik: vstupné 650 až 690 korun

Proč přijít: Petr Hapka a jeho potměšilí hosté. Tak se jmenuje akce v Divadle Pasáž, půjde o koncert k nedožitým osmdesátinám skladatele Petra Hapky. Akce připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také spolupráci s tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie. V alternacích vystupují Kateřina Marie Tichá, Petra Hřebíčková, Hana Holišová, Lenka Nová, Jan Maxián nebo Jan Sklenář. Zpěváky doprovodí orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.

Zdroj: Youtube

JIHLAVSKO

Roštejnský hodokvas

Kdy: sobota 11. května od 13.00 do 22.00

Kde: Hrad Roštejn, obec Doupě

Za kolik: vstupné v plné výši 150 korun, ve snížené 100 korun, rodinné (2 + 2 osoby) 430 korun

Proč přijít: Roštejn ožije v sobotu 11. května akcí se středověkou tematikou. Akci pořádá Novus Origo a výtěžek jde organizaci Debra ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Návštěvníci se mohou těšit na historické tržiště, na šermířské vystoupení, tanečnice, kejklíře nebo ukázky zbraní. Večer zakončí ohňová show.

Zdroj: Youtube

Den otevřených mlýnů

Kdy: sobota 11. května od 10.00 do 16.00

Kde: Horní Dubenky, Chadimův mlýn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Chadimův mlýn v Horních Dubenkách zve na Den otevřených mlýnů. Je to celostátní akce, která je pořádána k výročí vzniku mlynářského znaku 13. května 1116, tj před 908 léty. Smyslem je přiblížit zájemcům jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva a popovídat si, jak tomu bylo dříve.

Rozběhej to v barvách

Kdy: sobota 11. května od 11.00 do 21.30

Kde: Třešť, koupaliště Malvíny

Za kolik: vstupné na akci zdarma

Proč přijít: Akce Rozběhej Třešť 2024 zakončí akce na přírodním koupališti Malvíny v Třešti. Hlavní běh startuje ve dvě hodiny, předchází mu informace o akci a rozcvička. Na programu je dvoukilometrová trať, kterou je možné jenom projít. Je vhodná pro dospělé, ale i děti. Ve tři hodiny bude potom vyhlášení akce Rozběhej Třešť 2024, součástí budou i soutěže, malování na obličej, dětský koutek a bohaté občerstvení. Americké speciality zařídí půlnoční vývar. Dobrou hudbu zajistí Oči, Žižkovský barový kvartet a kapela Terestial. Kdo chtěl pytlík s barvou, musel se předem registrovat.

Zdroj: Youtube

Pirnitzfest 2024

Kdy: sobota 11. května od 13.00

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Proč přijít: V Brtnici se koná festival minipivovarů s dobrým pivem, jídlem a zábavou. V nabídce budou piva například z pivovaru Marabu, Madcat nebo Nachmelená opice.

Zdroj: Youtube

Bleší trh v Polné

Kdy: neděle 12. května od 9.00 do 12.00

Kde: Polná, parkoviště před Zámkem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bleší trh na parkovišti před polenským zámkem začíná v devět hodin ráno. Na akci zve Fajro a umělecká agentura Kašpaři s přízviskem dejte věcem druhou šanci. Součástí bude občerstvení. Bleší trhy budou v Polné pokračovat 9. června, 14. července a 11. srpna.

Mácháč Open Air v Jihlavě

Kdy: sobota 11. května od 17.00Kde: Jihlava, amfiteátr

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Oficiální open air tour festivalu Mácháč míří letos do Jihlavy, kde se koná párty pod širým nebem. Akce je v plánu v sobotu, kdy přijede Orbith, Chris Sadler, Enrico, Michael Burian, Subgate, Michael C, Marcus Burian či Proggyboy. Součástí bude Light a Fire show.

PELHŘIMOVSKO

Na dvě rozhledny

Kdy: sobota 11. května od 14.00

Kde: Humpolec, házenkářský areálu v ulici Jindráčkova

Za kolik: startovné jednotlivci 300 korun, rodiny 500 korun, vhodné se přihlásit: prihlasky@bernard.cz

Proč přijít: Startuje druhý ročník benefiční akce Na dvě rozhledny, výtěžek půjde ve prospěch Nadačního fondu pomoci Bernard. Startuje se ve dvě odpoledne z házenkářského areálu v Jindráčkově ulici, odkud vede pětikilometrová trasa na ochoz rozhledny v pivovarském komíně a odtud na rozhlednu hradu Orlík a zpět do pivovaru. V ceně vstupného vstupy na rozhledny a také pivo Bernard v cíli. Kategorie jsou dvě: závodníci a výletníci. Nejlepší se mohou těšit na zajímavé odměny.

Férová snídaně

Kdy: sobota 11. května od 10.00 do 13.00

Kde: Humpolec, Stromovka

Proč přijít: Myšlenka Férové snídaně je prostá. Zájemci se sejdou v parku ve městě se svými známými, sousedy, kamarády nebo rodinou. Společně posnídají fairtradové a lokální suroviny. Účastníci si přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové jako káva, čaj, buchty z kakaa, třtinového cukru nebo kokosu a lokální dobroty jako sýr, med, zelenina a jiné dobroty. Snídá se na dekách v parku, zámecké zahradě nebo na náměstí u stolu.

Dětské prohlídky v Kámeně

Kdy: sobota 11. května a neděle 12. května

Kde: Kámen, Kaple Panny Marie Bolestné

Za kolik: vstupné 50 korun dospělí, 30 korun děti, rodinné 120 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky pro děti chystají v kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně. A to na víkendové dny 11. a 12. května. Prohlídky jsou v plánu od 11.00 a od 13.00, určené dětem od sedmi do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem rezervovat.

HAVLÍČKOBRODSKO

Živá výroba skla Tasice

Kdy: sobota 11. května od 10.00 do 17.00

Kde: Tasice, huť Jakuba Tasice

Proč přijít: Ve sklářské huti Jakuba Tasice se bude konat živá výroba skla, v sobotu od deseti do pěti hodin odpoledne. Během dne se konají prohlídky skláren s průvodcem, a to v časech: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a v 16.00. Mezi polednem a jedné odpoledne bude technická výrobní přestávka.

Fairtrade snídaně

Kdy: sobota 11. května od 9.30

Kde: Přibyslav, Česká 31, školní zahrada

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Férová snídaně na školní zahradě v Přibyslavi je společný piknik podporovatelé FairTrade, kam si každý přinese vlastní dobroty. Jde o příležitost setkat se s kamarády, rodinou, sousedy a strávit příjemné dopoledne. Koupí výrobku Fair Trade mohou lidé vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili. S sebou možno přinést fairtrade suroviny jako kávu, čaj, sušenky nebo ovoce s logem. Lokální dobroty jako med, marmeládu, pečivo, vejce nebo domácí sýry, mléko a podobně.

Zdroj: Matěj Švancara

Dospělí pro radost dětem

Kdy: od pátku 10. května do neděle 12. května

Kde: Havlíčkův Brod, Městské divadlo a kino Ostrov

Za kolik: vstupné děti 70 korun, dospělí 120 korun

Proč přijít: Akce Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě začala už v úterý 7. května, ale hlavní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež začíná v pátek. A to v šest večer představením Rytíř Á la Carte Veliký. Další čtyři představení jsou na programu v sobotu od 10.00, dále v 11.00, 14.00 a v 18.00. V neděli bude dokonce pět představení. Více na www.adivadlo.cz.

ŽĎÁRSKO

Den koní v Edenu

Kdy: sobota 11. května od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: běžné vstupné při akci 165 korun, děti od tří let 125 korun

Proč přijít: Den koní a rytířský turnaj čeká na návštěvníky v bystřickém Edenu. Vrcholem bude rytířský turnaj a ukázky jezdeckých disciplín. Zájemci se budou moci svézt na koni, oslíkovi a v kočáře. Kromě toho bude spoustu atrakcí, dobré jídlo a pití. Otevřený bude celý areál včetně Farma koutku, cukrárny, kavárny, restaurace, expozic, muzea a další.

Zdroj: Lenka Mašová

Krakonoš v Měříně

Kdy: pátek 10. května od 18.00

Kde: Měřín, kulturní dům

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Jak si Krakonoš s Trautenberkem vyměnili hospodářství. Veselá pohádka pro děti od jedné do sta let bude na programu v kulturním domě v Měříně. Půjde o klasickou pohádku v netradičním podání. Veselá pohádka pro děti od jednoho do sta let, jeden vládne horám a druhý malému hospodářství pod horami.

Farmářský a Jarní trh

Kdy: sobota 11. května od 8.00 do 12.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Hlavní sezona čtrnáctého ročníku farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem opět opanuje Vratislavovo náměstí. Lidé mohou nakoupit masné výrobky a speciality z Fryšavy, Třebíče a Náměště nad Oslavou, dále drůbež a vejce ze Zlatkova, masné a mléčné výrobky z Netína a mnoho dalšího. Od devíti hodin hraje Dechový orchestr Z-Ušáci a současně se koná na spodním náměstí Jarní trh, který bude plný rukodělných výrobků.