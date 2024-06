V Dalešickém pivovaru bude den otevřených dveří, v zámeckém areálu se koná festival Buď fér. Na Poušovský splav v Třebíči se vydají netradiční plavidla, koná se tu Necykáda.

TŘEBÍČSKO

Otevřené dveře v pivovaru

Kdy: neděle 23. června od 11.00 do 17:00

Kde: Dalešice, Pivovar filmových Postřižin

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Během celého dne budou v Dalešickém pivovaru probíhat dva typy prohlídek. Multimediální budou bez průvodce a povedou do staré kotelny, strojovny a zrekonstruované historické varny. Lidé uvidí slavná místa z filmových Postřižin. Ta komentovaná s průvodcem povede na prohlídku moderní varny. Lidé se dozví o tom, jak se vyrábí pivo dnes. Délka jedné prohlídky je půl hodiny a kapacita je patnáct osob. Nutná rezervace předem přes formulář na webu. Pokud nepůjdete na prohlídky, užijete si den v pivovaru i tak. Celý den bude možné se zapojit do aktivit a soutěží o ceny. Bude tu malování na obličej, fotokoutek, výroba odznáčků a brýle s virtuální realitou. Na pódiu se odehrají scénky z filmových Postřižin v podání TJ Sokol Dalešice, pohádka v režii divadelního spolku Ampulka a vystoupení kapely LIKE-IT.

Harmonia Laudes – Best of Animata

Kdy: sobota 22. června od 18.00

Kde: Třebíč - Jejkov, kostel Proměnění Páně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Moderní styl duchovní hudby s prvky ethno a world music, jazzu i klasické hudby. To čeká na návštěvníky na koncertu hudebního souboru Musica animata a Malého smyčcového orchestru. Koncert je nazvaný Harmonia Laudes. Společně s nimi vystoupí farní skupina Spirit. O přestávce bude občerstvení na farní zahradě.

Festival Buď fér

Kdy: sobota 22. června od 10.00 do 16.00

Kde: Třebíč, zámecký areál

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V zámeckém areálu v Třebíči se koná Festival Buď fér. Od deseti do čtyř bude zároveň také jarmark, a od jedenácti bude loutková pohádka Dášenka, poté v jednu bude pohádka Makový mžíček a od dvou přednáška o Ugandě. Součástí budou i workshopy s bubnováním, výstava o Africe, dílničky, malování na obličej a pletení copánků. Součástí bude i ochutnávka Fair-trade produktů.

Neckyáda v Poušově

Kdy: sobota 22. června od 10.00

Kde: Třebíč, Poušov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zájemci se mohou přijít podívat na Neckyádu, aneb na soutěž netradičních plavidel. Trasa plavby začíná u Poušovského splavu a končí nad Podklášterským jezdem. Tři nejlepší plavidla budou oceněna. Hodnotí se nejen originalita, ale také splavnost plavidla. Určitě to bude zajímavá podívaná pro přihlížející.

JIHLAVSKO

Oslavy 800 let Dolní Cerekve

Kdy: sobota 22. a neděle 23. června od 13.00

Kde: Dolní Cerekev, centrum

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Dolní Cerekvi si připomínají osm set let od založení. Program oslav začne v sobotu dopoledne u kulturního domu, kde se utáboří kejklíři, komedianti, šermíři, královští lovčí i sokolníci. V jednu startuje průvod v historických kostýmech. Ve tři bude ceremonie na počest 800 let a vystoupí děti ze základní školy. Bude také pokřtěna kniha a další zajímavé historické aktivity. Za zmínku stojí závěrečné kejklířské ohňové show v půl desáté večer a nedělní výroční mše v kostele svaté Maří Magdalény.

Pouť ke svatému Jánu

Kdy: neděle 23. června od 9.00 do 22.00

Kde: Jihlava, Svatojánský kostelíček

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jihlavský havířský průvod vyjde v devět dopoledne ze ZŠ Křížová a půjde ulicí Srázná až ke kostelíku. Na místě bude od půl desáté mše svatá a poté bohatý doprovodný program. Pohádky, koncerty, herna pro děti, obří loutky, folklorní vystoupení, komentované prohlídky kostelíka, domácí dobroty, polívka z kotlíku, a dobrá nálada. Po celý den kočovná hra Sládkovna, loutky divadla T.E.J.P., stánky s dobrotami a tak dále.

Tradiční havířský průvod letos nebude, bude ale nedělní pouť ke svatému Jánu:

Sraz multicar 2024

Kdy: sobota 22. června od 11.30

Kde: Příseka, Muzeum autíček

Za kolik: vstupné na akci zdarma

Proč přijít: V sobotu se v Přísece koná sraz multikár. Akce startuje v půl dvanácté a jde o druhý ročník. Odehraje se tu překonání rekordu loňského a zápis nového rekordu. Nejvíce multicar na jednom místě. Celým dnem provází herec, režisér a moderátor Jiří Havelka. Bohatý doprovodný program obstará ukázka nejmodernější komunální a zahradní techniky, bude i závodní dráha s originálními RC modely, skákací hrad pro děti a další.

Festival v Telči

Kdy: pátek 21. června od 18.00 a sobota 22. června od 14.00

Kde: Telč, zimní stadion

Za kolik: celofestivalová vstupenka na místě 1279 korun

Proč přijít: Festival v Telči startuje v pátek od šesti hodin večer. Na dvou pódiích se postupně vystřídá Spaziergand, Reflexy, Pio Squad, No Name, Smack One a Fast Food Orchestra. V sobotu startuje festivalový line-up už ve dvě odpoledne s kapelou Vosolit!, Vzhůru a Níž, Afarastafa a DJ Ba2S, Walda Gang, Cocoman a Boldrik, Morčata na útěku, Kalybr, Tata Bojs a PSH.

Fest Silo

Kdy: pátek 21. června od 15.30

Kde: Jihlava, Silo, Chlumova

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Vítat léto budou také na Sile v Jihlavě. Lidé si mohou přijít užít Fest Silo. Půjde o párty plnou hudby, dobrého jídla a pití a budou tu i stánky s vlastnoručními výrobky. O přestávkách bude i autorské čtení. Zahrají Zastávka na znamení, Radimova kapela Karel, Tomáš Štefka, Academic Fools nebo Filip Konvalinka.

Třeštivý Šibeničák

Kdy: pátek 21. června až sobota 22. června, s hudbou vždy od 19.00

Kde: Třešť, Šibeniční vrch nad hřbitovem

Za kolik: vstupné 300 korun na den nebo 400 korun na oba dny

Proč přijít: Třeštivý Šibeničák je rodinný, baby i friendly festival. V pátek od 19.00 hrají Florecitas, poté vystoupí Fany Fanés a Prabanda. V sobotu bude Red Torch, Otk a třeštský sběr Lajky. Budou hry, dětské herní prvky i bludiště v trávě. Dále palačinky od Aničky, pivo a limonáda.

PELHŘIMOVSKO

Slavnosti města

Kdy: sobota 22. června od 9.00

Kde: Kamenice nad Lipou, nádvoří u pivovaru, další místa

Za kolik: vstupné je zdarma

Proč přijít: Slavnosti města Kamenice nad Lipou 2024 a Juris Real MTB maraton, to jsou dvě akce, na které se mohou lidé těšit. V devět dopoledne startuje U Špejcharu dětský závod, start MTB maratonu je na Náměstí Čsl. Armády. Padesátikilometrová trasa startuje v 10.30, trasa 28 kilometrů v jedenáct dopoledne. Bude také divadlo pro děti v komunitním centru. Od půl třetí začnou na nádvoří pivovaru hrát kapely a vystoupí základní a mateřská škola. V půl čtvrté je na programu Brutální Jahoda, poté Fast Food Orchestra, Michal Hrůza s kapelou, Jelen a na závěr bude afterpárty s diskotékou.

Oslavy 100 let Lipského

Kdy: sobota 22. června od 15.00 do 17.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pelhřimov si letos připomíná sté výročí od narození slavného rodáka, filmového režiséra Oldřicha Lipského. Lidé se mohou podívat na velké scény z jeho slavných filmů, také na kaskadérské počiny a artistická vystoupení. Na náměstí dorazí herci Jiří Lábus a Naďa Konvalinková. A mnoho dalšího čeká na návštěvníky vzpomínkové akce.

Klarinetový festival v Žirovnici

Kdy: pátek 21. až neděle 23. června, každý den od 19.00

Kde: Žirovnice, zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na zámku v Žirovnici se konají klarinetové kurzy. Ty budou umocněné večerními koncerty pro všechny, kteří mají rádi hru na klarinet a chtějí získat maximum dovedností. V pátek hrají lektoři kurzu s malým občerstvením pro návštěvníky, v sobotu mají koncert studenti, pedagogové ZUŠ či konzervatoří. V neděli zahrají všichni společně.

HAVLÍČKOBRODSKO

Airshow Chotěboř

Kdy: sobota 22. června od 10.00

Kde: Chotěboř, letiště

Za kolik: vstupné 250 korun, děti do 130 cm vstupné zdarma, parkovné 50 korun

Proč přijít: Letecká show čeká na návštěvníky letiště v Chotěboři společně s dětským dnem. Dětský den startuje v deset dopoledne a letecká show na nebi bude od dvou do čtyř hodin odpoledne. Ze základny Čáslav proletí JAS 39 Gripen, předvedou se repliky válečných a historických letounů, bude o Pohár starosty města Chotěboř ve free style letecké akrobacii. Bude soutěž v rychlosti průletu letounů, exhibice Martina Šonky a další. Na akci vystoupí kapela O5 a Radeček Akustik a Zpěvuchtivé dámy. Pro děti je připravena celá řada atrakcí.

Sázavský drak

Kdy: sobota 22. června od 9.20 do 18.00

Kde: Havlíčkův Brod, řeka Sázava v centru města

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zažijte na vlastní kůži závod dračích lodí nazvaný Sázavský drak. Dopoledne jsou na programu od 9.20 tréninkové jízdy, v 12.40 bude porada kapitánů a po jedné hodině odpoledne vypuknou ostré jízdy. První kolo bude končit ve tři, celý závod je naplánovaný do pěti odpoledne. Diváci se mohou těšit na zajímavou podívanou v kategoriích Ženy, Fun mix, Fun sport mix a Firmy mix. Trať měří 200 metrů. Slavnostní ukončení a vyhlášení akce je v šest večer.

Rebel fest

Kdy: sobota 22. června od 13.30

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Šestý ročník slavností havlíčkobrodského pivovaru Rebel začínají v sobotu v půl druhé odpoledne na Havlíčkově náměstí. Bude to oslava 190. výročí od založení pivovaru. Vstup na akci je zdarma. Během dne přijede zahrát Michal Hrůza, Děda Mládek Illegal Band, Lenny, Walda Gang a Argema.

ŽĎÁRSKO

25 let Velkého Dářka

Kdy: sobota 22. června od 14.00 do 22.00

Kde: Škrdlovice, před Domem s pečovatelskou službou, při špatném počasí v kulturním domě

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Subregion Velké Dářko slaví 25. let od založení a také je to 20 let od výstavby Domu s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích. Na programu bude vystoupení dětí ze Škrdlovic, Polničky a Světnova. V šest večer sehraje divadelní spolek Havlíček hravou přednášku s názvem Procházka časem. Od dvou do deseti bude hrát v mezičase kapela Prima Band.

Pilák festival

Kdy: sobota 22. června od 16.00 do 20.00

Kde: Žďár nad Sázavou, rekreační areál Pilák

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: První ročník festivalu Pilák fest mohou navštívit lidé v rekreačním areálu ve Žďáře nad Sázavou. Od čtyř až do večera bude akce plná dobré muziky i jídla. Od čtyř hraje Lucky B, poté od půl šesté Assembly boys a od sedmi večer T-Bone. Na závěr vystoupí od půl deváté Fuga.

Den Ostrova

Kdy: sobota 22. června od 13.00 do 22.00

Kde: Ostrov nad Oslavou, areál výletiště za hasičskou zbrojnicí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den Ostrova nad Oslavou začíná v jednu hodinu odpoledne. K tanci a poslechu bude hrát Venkovská kapela, součástí bude ochutnávka vín z Vinařství Ježková. Během odpoledne vystoupí děti z mateřské školy, základní školy a také z Aerobic – Dance Again. Po celé odpoledne pro děti skákací hrady a točená zmrzlina. Lidé si mohou přijít užít pohodový příchod léta.