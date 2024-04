O víkendu se otevřou domy a dvorky v třebíčské židovské čtvrti, lidé si je mohou prohlédnout. Čarodějnická sobota ožije v předzámčí a slavné filmové melodie zazní v Moravských Budějovicích.

Domy v třebíčské židovské čtvrti poodkryly svá tajemství. | Video: Deník/Milan Krčmář

TŘEBÍČSKO

Víkend otevřených domů a dvorků

Kdy: sobota 27. a neděle 28. dubna

Kde: Třebíč, židovská čtvrť

Za kolik: vstupné volné, s průvodcem 100/50 korun

Proč přijít: Spolek Žijeme v Židech v Třebíči ve spolupráci s městským kulturním střediskem pořádají Víkend otevřených dvorků a domů. Volné prohlídky otevřených domů v židovské čtvrti budou po oba dny od deseti do dvanácti hodin, poté od jedné do pěti odpoledne. Prohlídka s průvodcem začíná po oba dny v 9.00 a ve 12.00. Začátek před TIC Zadní synagoga.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Čarodějnická sobota

Kdy: sobota 27. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Třebíč, předzámčí

Za kolik: vstupné 120 korun dospělí, 80 korun děti

Proč přijít: Čarodějnická sobota a interaktivní expozice cesty časem čeká na zájemce v třebíčském předzámčí. Expozice Cesty časem se promění ve strašidelný les, kouzelnickou školu a tvořivou dílnu. Čarodějnice zde budou pořádat každoroční rej, kam jsou zvány nejen čarodějnice, ježibaby, černokněžníci a další nadpřirozené bytosti. Ale také i ti, kteří se nebojí.

Slavné filmové melodie

Kdy: neděle 28. dubna od 19.00

Kde: Moravské Budějovice, MKS Beseda – velký sál

Za kolik: na místě 550 korun

Proč přijít: Milovníci slavných filmových a muzikálových a populárních melodií se mohou těšit na koncert, který zazní v moravskobudějovické Besedě. Návštěvníky čekají autorské aranže Jiřího Jakeše. Účinkuje Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem, zpěv obstará Andrea Gabrišová, Tomáš Vaněk a moderátorem bude Vladimír Holeš.

JIHLAVSKO

Seskok paraskupiny OřechovKdy: sobota 27. dubna od 11.00Kde: Ořechov, různá místaZa kolik: vstupné zdarmaProč přijít: Ořechov u Telče bude hostit už pravidelnou vzpomínkovou akci Out Distance. Jde o výročí seskoku paraskupiny u Ořechova z druhé světové války. Od jedenácti hodin mohou lidé navštívit nejrůznější výstavy historických aut, techniky a také historické a současné výstroje a výzbroje Armády ČR. Podle počasí budou na programu ukázky z výcviku armády ČR, především pak oblíbené seskoky. V jednu hodinu dopoledne se koná pietní akt u pomníku npor. A. Opálky. Kulturní doprovodný program obstará v půl třetí přednáška Out Distance, koncert Swingstep a večer hraje Lubošou.

Čarodějnická pohádková stezka

Kdy: sobota 27. dubna od 14.00 do 20.00

Kde: Plandry, zámecká stáj

Proč přijít: Zámecká stáj v Plandrech pořádá čarodějnickou pohádkovou stezku plnou úkolů a soutěží. Lidé mohou přijít od dvou hodin odpoledne za světla až po osmou večerní s lampiony či baterkou. Děti, které budou soutěžit, dostanou na každém stanovišti odměnu za splněný úkol. Součástí bude bohaté občerstvení, opékání špekáčků. Dále bude grilované sele a spoustu dobrot do bříška.

Myslivecký den na hradě

Kdy: sobota 27. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Doupě, hrad Roštejn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Myslivecký den na Roštejně si užijí malí i velcí. Zájemci se mohou těšit na povídání o mysliveckých zvycích a tradicích, na ukázky loveckého troubení a vábení zvěře. Ukážou se také sokolníci a kynologové, kteří představí své svěřence. Pro zvídavé návštěvníky budou připraveny ukázky lesní a myslivecké pedagogiky.

Stavění máje a sraz veteránů

Kdy: neděle 28. dubna od 14.00

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, Muzeum techniky Telč

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Podjavořičan v Telči zve návštěvníky v neděli od dvou hodin na náměstí Zachariáše z Hradce na stavění máje. Ještě předtím se však sejdou milovníci starých aut. Od osmi ráno do půl jedenácté dopoledne se v Telči koná burza náhradních dílů u Muzea techniky Telč Na Sádkách. Účastníci vyjíždky se sejdou od půl desáté do půl jedenácté, určeno pro stroje do roku výroby 1990. Poté odjezd na vyjížďku s překvapením, která bude mít asi dvacet kilometrů.

Zdroj: Vladimír Brtník

PELHŘIMOVSKO

Inspiralog s Kopeckou a Jelínkem

Kdy: neděle 28. dubna od 18.00

Kde: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Za kolik: vstupné na místě 490 korun

Proč přijít: Třetí díl Inspiralogu Martiny Viktorie Kopecké a Mariana Jelínka zavítá do Divadla Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Ve dvouhodinovém programu se lidé dozví zajímavosti ze života farářky, psychoterapeutky, krizové interventky a spisovatelka Martiny Viktorie Kopecké. Tu mohou lidé znát především z pořadu České televize StarDance. Dialogy povede s Marianem Jelínkem.

Předčasné Čarodějnice

Kdy: sobota 27. dubna od 16.00

Kde: Žirovnice, louka u hasičské zbrojnice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Žirovnici pořádá na louce u hasičské zbrojnice Čarodějnice. Akce se koná už v předvečer Filipojakubské noci od čtyř hodin odpoledne. Na programu budou hry pro nejmenší. Od šesti hodin večer bude hrát kapela Havrani.

Zdroj: Miky Džung

Akční den pro děti s drakem

Kdy: sobota 27. dubna od 13.00 do 17.00

Kde: Kamenice nad Lipou, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Akční den pro děti se uskuteční v sobotu odpoledne v Kamenici pod Lipou. Akce bude s podtitulem Lov na draka. Na zájemce čekají ekohrátky, lanové překážky, lukostřelba, zálesácké dovednosti a mnoho dalšího. Děti budou plnit úkoly, chytat draky a získají odměnu. Svatému Jiří, rytíři drakobijci uprchli jeho draci. Pomozte mu je všechny pochytat.

Svatojiřská pouť

Kdy: sobota 27. dubna od 9.00

Kde: Řečice u Humpolce, kostel sv. Jiří

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Svatojiřská pouť v Řečici u Humpolce začíná v devět dopoledne úklidem kolem kostela, od dvou hodin odpoledne hraje divadlo A šmytec – Birlibán, půjde o loutkovou pohádku s písničkami. Mezi druhou a čtvrtou bude pětiboj svatého Jiří, budou soutěže pro děti. Ve tři odpoledne mohou zájemci na komentovanou prohlídku kostela. V pět odpoledne vše završí Velikonoční koncert.

HAVLÍČKOBRODSKO

Zahrada 2024

Kdy: od pátku 26. do neděle 28. dubna, v pátek od 8.45 do 17.00, sobota od 9.00 do 17.00, neděle od 9.00 do 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, areál u KD Ostrov

Za kolik: vstupné 100/60 korun

Proč přijít: Největší jarní prodejní výstava všeho, co lidé mohou využít na zahradu, se koná od pátku do neděle u kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Akce začíná v pátek v 8.45 proslovem a zahájením na venkovním pódiu na parkovišti u mlýna, poté zahraje dechová kapela Havlíčkobrodská dvanáctka a odpoledne Rebelka. V sobotu se dopoledne i odpoledne představí klaun Pupa a zahraje country a bluegrassová skupina Poutníci. Odpoledne zahraje Polenský Big-band. V neděli dopoledne vystoupí folková kapela Trubci a odpoledne Lučanka. Po všechny dny před restaurací Ostrov skákací hrad pro děti.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Vinný košt a festival chutí

Kdy: sobota 27. dubna od 11.00 do 22.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Už potřetí se v Havlíčkově Brodě uskuteční vinný košt. Na zájemce čeká množství vína, které ani vypít nejde. Dále nebude chybět food zóna chutí snoubící se s vínem, program pro děti a hudební program po celý den. Nalévá se pouze do skleniček, které jsou festivalové a zakoupené na místě a nebo si můžete vzít svou oblíbenou skleničku, na kterou si koupíte festivalovou samolepku.

Mistři české hudby

Kdy: neděle 28. dubna od 18.00

Kde: Chotěboř, kostel sv. Jakuba staršího

Proč přijít: Koncert Mistři české hudby zavítá do kostela svatého Jakuba Staršího v Chotěboři. Vystoupí Pěvecký sbor Doubravan a hosté s dirigentem Jakubem Piklem. Na programu budou biblické písně Antonína Dvořáka a také například Kačena divoká Leoše Janáčka či Legenda z dýmu bramborové nati Bohuslava Martinů. Tři ženské sbory zazní od Bedřicha Smetany.

ŽĎÁRSKO

Bohuňovská traktoriáda

Kdy: neděle 28. dubna od 9.30

Kde: Bohuňov na Žďársku, u KD

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Bohuňově na Žďársku se bude konat desátý ročník traktoriády. Akce je vhodná nejen pro milovníky zemědělské techniky, ale pro celé rodiny. Prezentace je od půl desáté do půl dvanácté u kulturního domu. Spanilá jízda obcí projede v pravé poledne a od jedné odpoledne budou na programu soutěže pro malé i velké traktoristy. Tentokrát to bude pojaté jako výstava traktorů. Občerstvení zajištěno. Přijet mohou sériové stroje jen do roku výroby z devadesátých let. Stroje domácí výroby i dětské šlapací traktory jsou vítané všechny.

Zdroj: Deník/Lenka Mašová

Jaro, vítej na zámku

Kdy: sobota 27. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Za kolik: 295 korun

Proč přijít: Na zámku ve Žďáře nad Sázavou budou vítat jaro. Zájemci si vyrobí hliněnou semínkou kouli, zapletou si ve společném rytmu májku, zaměří se na pokus s klíčením semen a nakonec zažijí vodu jako nástroj výtvarné techniky. Do jarního programu budou patři také pohybové aktivity a tvůrčí aktivity spojené s jarem. Akce vhodná pro děti od šesti let, nutná rezervace předem.

BROLN v Novém Městě na Moravě

Kdy: neděle 28. dubna od 18.00 do 20.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů BROLN vystoupí v neděli na půdě novoměstské Horácké galerie. I tentokrát bude výtěžek ze vstupného použitý pro novoměstskou nemocnici na nákup nezbytných potřeb. Základem orchestru je cimbál, smyčce a klarinety, ke kterým se přidávají další lidové nástroje.