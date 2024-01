První víkend roku 2024 bude na Třebíčsku patřit tříkrálovým akcím, koncertům a také jubilejnímu 25. ročníku koncertu ve foyer divadla Pasáž v Třebíči. Vystoupí Moravské koncertní trio a operní hosté.

Tříkrálové akce na Třebíčsku. | Video: Deník/ František Vondrák

TŘEBÍČSKO

Tříkrálový koncert v Třebíči

Kdy: neděle 7. ledna od 17.00

Kde: Třebíč – Jejkov, kostel Proměnění Páně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pásmo vánočních písní a koled v podání souboru Svatojánští broučci z Náměště na Oslavou zazní v neděli v kostele Proměnění Páně v třebíčské části Jejkov. Zájemci se mohou těšit na jedinečný hudební zážitek, vstupné na koncert je dobrovolné. Výtěžek poputuje na tříkrálovou sbírku.

Moravské koncertní trio a operní hosté

Kdy: neděle 7. ledna od 18.00

Kde: Třebíč, foyer divadla Pasáž

Za kolik: vstupné 180 korun, 140 korun děti, studenti a senioři

Proč přijít: Slavnostní novoroční koncert s přípitkem čeká návštěvníky foyer divadla Pasáž. V jubilejním 25. ročníku vystoupí Moravské klavírní trio a operní hosté. Na housle zahraje Jiří Jahoda, na violoncello Miroslav Zicha a na klavír Jana Ryšánková. Hostem bude sopranistka Zuzana Čurmová a barytonista Denis Zjatik. Na programu bude Mozart, Puccini, Dvořák a další.

Zdroj: Deník/ František Vondrák

SPECIÁLNÍ TIP:

Sčítání ptáků na krmítkách

Kdy: od pátku 5. ledna do neděle 7. ledna

Kde: venku, na krmítkách

Proč se zapojit: Zájemci se mohou zapojit do Ptačí hodinky, jde o zimní sčítání ptáků nejen na krmítku. Akci pořádá České společnost ornitologická. Cílem je zmapovat, které druhy ptáků zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se to v průběhu času mění. O titul nejčastěji pozorovaného ptáka se pravděpodobně utkají sýkory, vrabci a kosi

JIHLAVSKO

Myslivecký ples v Dobroníně

Kdy: pátek 5. ledna od 20.00

Kde: Dobronín, kulturní dům

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Tradiční myslivecký ples chystají v Dobroníně. Už tento pátek tam k tanci a poslechu posedmé zahraje hudební skupina Akord. Nebude chybět ani tombola se zvěřinou a věcnými cenami. K jídlu bude srnčí guláš, na čepu bude pivo Radegast a na baru celá řada nápojů. Snad bude i nějaké to překvapení, slibují pořadatelé.

Rozloučení s vánočním časem

Kdy: neděle 7. ledna od 18.00

Kde: Jihlava, kostel svatého Ignáce

Za kolik: vstupné na místě 200/150 korun

Proč přijít: Kostel svatého Ignáce v Jihlavě čeká koncert s názvem Rozloučení s vánočním časem. Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie přivítá dlouholetého hudebního přítele, operního pěvce Martina Hammerle Bortolottiho. V programu koncertu zazní barokní vánoční hudba, část Vivaldiho Gloria a také vánoční písně a koldy. Vedení koncertu se ujme sbormistr Pavel Salák. Zpěváky doprovodní společně s orchestrem klavíristka Veronika Sivíčková.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Divadlo Na hlavu – Amant

Kdy: sobota 6. ledna od 19.00 do 21.00

Kde: Panský dvůr, Telč

Za kolik: vstupné 170 korun

Proč přijít: Veselohra Amant je příběhem o rodičích, dospívajících dětech, hudebních ambicích, střetu generací a starších mužích. Co se stane, když se maminka rozhodne vzít do rukou hudební kariéru své talentované dcery prostřednictvím staršího perspektivního obdivovatele, co když se dcera rozhodne jinak? To je ústřední téma divadelní hry Pavla Němce Amant.

Karneval na ledě

Kdy: sobota 6. ledna od 13.00

Kde: Polná, kluziště na náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Kluziště na náměstí v Polné zve nejmenší na karneval na ledě. Zájemci se mohou těšit na spoustu písniček, zábavy a her na kluzišti na náměstí. Nebude chybět ani soutěž o nejhezčí masky a tradičně bude také něco na zahřátí a palačinky k tomu. Masky na bruslích mají setkání v jednu hodinu odpoledne.

PELHŘIMOVSKO

Tříkrálový pochod na Křemešník

Kdy: neděle 7. ledna od 8.30 do 10.00 z Pelhřimova

Kde: výchozí místa Pelhřimov, Masarykovo náměstí nebo Proseč pod Křemešníkem

Za kolik: vstupné dobrovolné, výtěžek pro tříkrálovou sbírku

Proč přijít: Zájemci mohou vyrazit z různých míst na Křemešník. Z náměstí v Pelhřimově mohou hromadně vyjít v devět hodin od kašny, u Farmy Hrnčíř v Proseči je start od deseti do jedenácti. Zpět do Pelhřimova jede autobus v 15.00 a 15.45 ze zastávky pod sjezdovkou. Cestou dvě krátké zastávky právě na farmě u Hrnčířů s pohlídkou stájí a na Slunečné pasece, kde bude opékání buřtů s pelhřimovskými skauty. Na Křemešníku bude od 12.00 do 14.00 focení s třemi králi, možnost výstupu na rozhlednu a v 12.45 komentovaná prohlídka kostele Nejsvětější Trojice. Ve dvě bude v kostele dvacetiminutové zpívání koled.

Zdroj: Zuzana Musilová

Tříkrálové akce v Želivě

Kdy: pátek 5. a sobota 6. ledna

Kde: Želiv, klášterní restaurace, klášter a kostel

Za kolik: prohlídka 240/180 korun

Proč přijít: V želivské klášterní restauraci se uskuteční tříkrálový koncert s kapelou Strniště a Holky. Začátek je v pátek 5. ledna v půl osmé večer, ještě předtím mohou zájemci přijít od sedmi na společný novoroční přípitek. V sobotu je nachystaná speciální tříkrálová prohlídka. Ta začíná ve dvě hodiny odpoledne. Prohlídka zahrnuje návštěvu kostela Narození Panny Marie a bude zakončena zpěvem koled s varhanami. Na obě akce je doporučená rezervace. Na koncert +420728997539, na prohlídku +420725448291.

Novoroční koncert s Vysočinkou

Kdy: neděle 7. ledna od 15.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: na místě 310 korun

Proč přijít: Kapela Vysočinka zve zájemce na Novoroční koncert s Vysočinkou. Milým hostem koncertu bude v letošním roce herečka Uršula Kluková. Vysočinka je známá dechová kapela z Humpolce, která táhne více generací. Kapelníkem je Tomáš Vodrážka.

Zdroj: Deník/Aneta Slavíková

HAVLÍČKOBRODSKO

Spálavka

Kdy: sobota 6. ledna od 13.00

Kde: Libice nad Doubravou, penzion U Bambucha

Za kolik: registrovaní na místě 150 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Spálavka 2024, tak se jmenuje akce v Libici nad Doubravou u penzionu U Bambucha, která je během do vrchu. Šestý ročník si přichystal běh do vrchu s převýšením 280 metrů. Doprovodným programem bude lidový běh na jeden kilometr. Samotný hlavní závod měří pět kilometrů.

Zdravé mlsání

Kdy: pondělí 8. ledna od 9.30

Kde: Havlíčkův Brod, MC Zvoneček

Za kolik: vstupné 60 korun

Proč přijít: Zdravé mlsání, tak se jmenují tvořivé a rukodělné dílničky v rámci herny. Rádi mlsáte, ale už nemáte chuť na sladké? Zájemci si mohou přijít do Zvonečku upéct zdravé mlsání. Půjde o pečení zdravějších sušenek pro děti nebo müsli tyčinek.

ŽĎÁRSKO

První obecní ples v Bukově

Kdy: sobota 6. ledna od 20.00

Kde: Bukov, kulturní dům

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: V Bukově na Žďársku pořádají první obecní ples. Lidé se na něm budou nejenom bavit, ale přispějí na dobrou věc. Výtěžek putuje na podporu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Zahraje kapela Zuberská šestka, program zpestří vystoupení Sport 4U Jitky Exlové s pásmem Devadesátky. V tombole bude první cenou nákup do Mountfieldu v hodnotě deset tisíc korun.

Novoroční koncert

Kdy: neděle 7. ledna od 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, kostel svaté Kunhuty

Za kolik: výtěžek podpoří Domov Pomněnka

Proč přijít: Novoroční koncert v Novém Městě na Moravě se koná v kostele svaté Kunhuty. Vystoupí na něm Novoměstský smíšený pěvecký sbor Mimochodem pod vedením Marka Peňáze, sólo tenor vystoupí Vilém Cupák, na varhany zahraje Tereza Oravcová a na harfu Kateryna Holub. Zazní otčenáš Leoše Janáčka, Missa Brevis Zdeňka Lukáše a další skladby pro smíšený pěvecký sbor.

Zdroj: Jana Nedělková