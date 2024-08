Víkend na Třebíčsku nabídne návrat do historie. Bude už desátý ročník Hrotovického koločasu, jde o jízdu historických vozidel do vrchu. Zaujme určitě také letní kino v Dukovanech, kdy se promítá na věže elektrárny. Zátiší Fest čeká na zámečku Waldsteinovo Zátiší.

TŘEBÍČSKO

Zátiší Fest 2024

Kdy: sobota 17. srpna od 14.00

Kde: Třebíč, zámeček Waldsteinovo Zátiší

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Rodinný multižánrový festival na panství Waldsteinovo Zátiší začíná v sobotu ve dvě odpoledne. Na programu bude bluegrassová kapela Direct, rokenroll v podání Sklepních Psů a o punkovou hudbu se postará P.S.P, Vlkobití a Horký Žert slíže -Revival. Pop rock zazní v podání S.P.B. a rock Old Motors Time. Alternative reggae přiveze Kudrnacho. Dále vystoupí Oldies Goldies a host.

Hrotovický koločas

Kdy: sobota 17. srpna od 8.00

Kde: Hrotovice, Náměstí 8. května

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Hrotovický koločas aneb jízda historických vozidel do vrchu. Desátý ročník začne v sobotu na náměstí v Hrotovicích. Slavnostní zahájení je v půl jedenácté, účastníci se budou registrovat od osmi do deseti. Od osmi do dvanácti bude výstava vozidel a bohatý doprovodný program. Jízda do vrchu začíná ve dvě odpoledne, ukončení v půl páté. Vítáni jsou majitelé vozidel starších padesát let na jakýkoliv pohon.

| Video: Youtube

Letní kino v Dukovanech

Kdy: od pátku 16. srpna od 20.00, sobota 17. srpna od 20.00

Kde: Dukovany, pod věžemi Jaderné elektrárny Dukovany, zadní parkoviště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Oblíbené letní kino pod věžemi Jaderné elektrárny Dukovany se vrací v pátek a v sobotu s dvěma oblíbenými filmy. Filmy lze sledovat ze zaparkovaných aut i z připravených židlí pod širým nebem. Zvuk si diváci naladí na autorádiu na frekvenci 88,8 FM. Promítá se za každého počasí. V pátek je od osmi na programu film Prázdniny s Broučkem v sobotu potom budou Vocasy na tripu, americká komedie. Další kina pokračují filmy další pátky a soboty až do konce srpna.

JIHLAVSKO

Historické slavnosti v Telči

Kdy: pátek 16. srpna a sobota 17. srpna

Kde: Telč, velké pódium na náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Telči zvou na historické slavnosti. Vše začne v pátek od 19.00 na velkém pódiu s kapelou Funkin´your Soul, která všechny roztančí. V sobotu bude bohatý program po celý den. Bude dobový jarmark, na ukázku bude hasičská dobová stříkačka vystrčilka, bude kočovná herna Sládkovna, dále vesnička řemesel s ukázkou a možností tvorby. V programu bude divadlo, zobcové flétny, lidové písně, Telčská dechovka i Dobová móda Telče. Vše zakončí v 19.00 na velkém pódiu Jan Smigmator a Zatrestband. O tomto víkendu budou nad Telčí létat balony.

Čechomor a Pártlová v Třešti

Kdy: sobota 17. srpna od 20.00

Kde: Třešť, zámek

Za kolik: vstupné na místě 850 korun

Proč přijít: Kapela Čechomor, která hraje v originálním pojetí české, moravské a slovenské lidové písně, jede do Třeště. A přiveze s sebou také zpěvačku Martinu Pártlovou, se kterou tvoří osvědčenou sestavu. Areál se otevírá v šest hodin večer, od sedmi zahraje předkapela Všichni svatí. Čechomor a Pártlovou nastoupí v osm večer.

| Video: Youtube

Titi day v zoo

Kdy: sobota 17. srpna od 10.00

Kde: Jihlava, ZOO

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Oslava mezinárodního dne tamarínu pinčích bude také v jihlavské zoologické zahradě. Od deseti do čtyř odpoledne jsou v plánu pinčí aktivity pro děti. Součástí bude malování na obličej, výroba odznáčků a pohybové aktivity. Komentované setkání je v plánu v pravé poledne.

Dětská pěnová párty

Kdy: sobota 17. srpna od 13.30 do 16.30

Kde: Jihlava, amfiteátr

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Největší dětská diskotéka s pěnovou párty pro děti v Jihlavě se uskuteční už tuto sobotu. Za dětmi dorazí oblíbené postavičky jako králíček Bing, myška Minnie nebo myšák Mickey. Zájemci se mohou těšit na pohádkové dobrodružství, dva skákací hrady, odměny pro děti, tančící maskoty, malování na obličej nebo focení s oblíbenými postavičkami.

Historické slavnosti v Telči tentokrát v pouťovém stylu. | Video: Deník/Musilová Zuzana

Po stopách brtnických pověstí

Kdy: sobota 17. srpna od 21.00

Kde: Brtnice, před radnicí

Za kolik: vstupné 150/100 korun, rodinné 400 korun

Proč přijít: Po stopách brtnických pověstí provedou městem brtnické mažoretky. Lidé mohou zažít Brtnici trochu jinak a projít se noční historickou částí a romantickými a mystickými uličkami a zákoutími. Vše za svitu svící a v doprovodu průvodce bude náhled do dob minulých. Povolány budou také tajemné postavy.

PELHŘIMOVSKO

Hrané prohlídky Želiv

Kdy: sobota 17. a neděle 18. srpna, vždy od 13.00, 15.15, 17.30 a od 19.45

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: vstupné 280/230 korun, doporučená rezervace

Proč přijít: V želivském klášteře se konají hrané prohlídky, které seznámí s Burianem Trčků z Lípy, který je odsouzen, aby napravil své skutky a mohl odejít do síně svých předků. Podaří se mu to, nebo mu někdo zkříží plán? Nová hraná prohlídka představí příběh o poznání, zradě i naději v podání oceněných herců a autorů.

Želivský klášter nabízí mimo jiné i hrané prohlídky. | Video: Zuzana Musilová

Oblastní výstava Žirovnice

Kdy: sobota 17. srpna a neděle 18. srpna od 8.00 do 17.00

Kde: Žirovnice, chovatelský areál Nový Svět

Za kolik: vstupné 50 korun dospělí, 15 korun děti

Proč přijít: Základní organizace Žirovnice pořádá o víkendu 48. oblastní výstavu králíků, drůbeže a holubů. K tanci a poslechu bude hrát kapela Awal 3. Součástí bude bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Vstupné pro děti je 15 korun, pro dospělé 50 korun.

Letní pouťový parket

Kdy: sobota 17. srpna od 9.30

Kde: Kejžlice, pláž obecního rybníka

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: V Kejžlici bude pouť. Součástí takzvaného Letního pouťového parketu bude doprovodný program. Od půl desáté dopolední pouťový turnaj v malé kopané. Ve čtyři hodiny odpoledne bude součástí koncert kapely Vysočinka. Akci organizuje místní sbor dobrovolných hasičů. Večer od osmi hodin hraje a pláži obecního rybníka kapela Amarok.

| Video: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Středověký den v Přibyslavi

Kdy: sobota 17. srpna od 9.00 do pozdních hodin

Kde: Přibyslav, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Středověký den v Přibyslavi připomene výročí Jana Žižky. V Přibyslavi totiž v říjnu roku 1424 zemřel, slaví se tedy 600. výročí od jeho úmrtí. Po celý den bude na náměstí dobový jarmark s doprovodným programem. Na louce pod zámkem se odehrají dvě bitvy a nebude chybět ani ukázka zbroje, tance, hudby a občerstvení. Městem projde průvod a bude také prohlídka štoly. Celý den zakončí zábava.

Chotěboř fest

Kdy: sobota 17. srpna od 11.00

Kde: Chotěboř, plocha u zimního stadionu

Za kolik: vstupné na místě 550 korun

Proč přijít: Hudebně zábavná akce v Chotěboři nabídne přední české zpěváky a kapely. Lidé se mohou těšit na kapely eNDee, Kabát Tribute, dále na Jaroslava Uhlíře, Zuzanu H. & Lukáše Písaříka, dále na Artery, Civilní Obranu, Martu Jandovou nebo Cocotte Minute. Součástí bude celá řada mimohudebních kulturních a sociálně prospěšných doprovodných aktivit zaměřených na všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi.

Vinobraní v Ledči

Kdy: sobota 17. srpna od 12.00 do 18.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné na místě 130 korun

Proč přijít: Hrad Ledeč nad Sázavou zve na vinobraní, akce se koná od dvanácti hodin dopoledne do šesti odpoledne. Milovníci mohou přijít posedět u sklenky dobrého vína a občerstvení. V ceně vstupenky je degustační sklenička. Vstup na hrad pouze horní bránou. V souvislosti s pořádáním akce budou prohlídkové okruhy probíhat pouze v dopoledních hodinách, tedy do pravého poledne.

ŽĎÁRSKO

Slavnosti sklizně

Kdy: sobota 17. srpna až neděle 18. srpna, od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, EDEN centrum

Za kolik: vstupné 165/125 korun

Proč přijít: Slavnosti sklizně v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem nabídnou pestré oslavy úrodného roku. Na akci budou různé atrakce jako Farmakoutek, expozice, zemědělství, svezení v traktoru a na bryčce. Nebude chybět ani folklor či cimbálová muzika, skákací hrady, svezení na koni, dílničky, stanoviště pro děti a další. O víkendu se tu v plném vyžijí jak dospělí tak také děti. Součástí budou i ukázku silového tahu s chladnokrevnými hřebci a bohaté občerstvení a možnost relaxace.

Road Fest Šikland 2024 a Queenie

Kdy: sobota 17. srpna od 10.00 do 22.00

Kde: Šiklův mlýn, Šikland

Za kolik: celodenní program 690 korun

Proč přijít: Mezinárodní sraz majitelů amerických automobilů se koná v sobotu v Šiklandu. Na své si přijdou milovníci amerických klasik i kultury jako takové. V areálu bude bohatý program, koncerty kapel James Band, AC/DC revival, soutěž o nejhezčí americký stylový kostým, koncert Queenie a soutěž o nejhezčí auto srazu. Dále westernová show a akční divadla. Program zakončí ohňová show a ohňostroj.

Víkendový Šikland se nesl v americkém stylu. | Video: DENÍK/Helena Zelená-Křížová

Koupaliště Fest a Street Food Fest

Kdy: sobota 17. srpna od 12.00

Kde: Svratka, koupaliště

Za kolik: vstup od 12.00 do 16.00 zdarma, od 16.00 za 200 korun

Proč přijít: Pátý ročník Koupaliště Festu spojený se Street Food Festivalem. O bohatý hudební program se postarají kapely Kokötky, Jada band, Assembly Boys, Manželé Soukupovi, Sensimilium, Víčko. O gastronomický zážitek se postará Hungry Rooster, na jídelníčku bude burger, krevety, langoše, nudle, hot dogy a tak další. Na čepu bude pivo, drinky i limonády.

Festival Bezmez

Kdy: pátek 16. až neděle 18. srpna

Kde: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Za kolik: vstupné 350 až 1200 korun

Proč přijít: Šestý ročník festivalu Bezmez se koná na loučce kousek od Velkého Meziříčí a přivítá na dvacet hudebníků, které spojuje vášeň pro progresivní přístup k hudbě, který nedovolí společenským konvencím zadupat jejich vlastní autenticitu. Vystoupí Mat213, Tokyo Drift, BoLs/sLoB, GbClifford a řada dalších.