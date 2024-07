TŘEBÍČSKO

Anenská pouť

Kdy: sobota 20. července a neděle 21. července

Kde: Náměšť nad Oslavou, u sokolovny

Za kolik: vstupné na zábavu 150 korun

Proč přijít: Anenská pouť v Náměšti nad Oslavou bude mít bohatý doprovodný program. Děti se mohou těšit už sobotu od tří hodin odpoledne na pohádku Tři prasátka. Od devíti hodin večer zahraje pro dospělá kapela Accort, pořadatelé zvou na zábavu. V neděli si na své přijdou také milovníci dechovky a dobrých vín. K ochutnávce, která začíná ve dvě odpoledne, zahraje dechová hudba Polužanka.

Tatra & Praga sraz 2024

Kdy: sobota 20. července od 9.00

Kde: Studenec, Technické muzeum

Za kolik: základní vstupné pro návštěvníky 100 korun, účastníci zdarma

Proč přijít. Do Technického muzea ve Studenci se sjedou nadšenci Tatrovek a Pragovek. Na programu budou spanilé jízdy, veřejné jízdy u BVP, vyhlídkové lety vrtulníkem a airsoftová střelnice. Účastníci budou už v pátek, v sobotu večer se počítá s fanouškovskou párty a osobním popovídám u piva s klobásky. Během soboty bude také Tatra a Praga burza a spanilá jízda v dopoledních hodinách.

JIHLAVSKO

Čeřínek Fest

Kdy: pátek 19. července až sobota 20. července, od 13.00

Kde: Vrch Čeřínek u Jihlavy, Hutě – Cejle

Za kolik: vstupné na pátek na místě 350 korun, v sobotu na místě 700 korun

Proč přijít: Multižánrový festival pro celou rodinu, který už šestnáct let pořádá Jurda ze skupiny Divokej Bill, nabízí vystoupení hudebních skupin různých žánrů, divadelní představení, řemeslné dílny a jiná herní a divadelní zákoutí. Parkování a stanování zdarma, z Jihlavy jede autobus. Na festival dorazí v pátek Demons of Desire, Sqost, Ivo Jahelka, Major Major, Hakmak, Cop, Doktor P.P. a Vigo. V sobotu potom Siluety, Brixtn, David Koller, Lety mimo, Jaroslav Uhlíř, Žlutý pes, UDG, Cocotte Minute nebo Našrot. Budou i divadla, taneční dílny a bohatý doprovodný program.

Telčský jarmark

Kdy: sobota 20. července od 9.00 do 16.15

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte se podívat na tradiční jarmark, který bude, jako každý rok, obohacen pestrým kulturním programem. Od devíti ráno bude loutkové divadlo Drdivadlo Telč, od čtvrt na jedenáct zahraje kapela SpazierGang, lidé se mohou těšit také na cimbálovou muziku Rathan, Mažoretky Jemnice, Dechovku ZUS Třešť nebo hudební skupinu GdeGdo.

Vystoupení Divokýho Billa na sobotním Čeřínekfestu

Bleší veletrh na Heulose

Kdy: sobota 20. července od 7.00 do 12.00

Kde: Jihlava, letní amfiteátr Heulos

Za kolik: vstupné slosovatelné 50 korun/osoba, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Každý, kdo má doma nějaké staré věci a chce se jich zbavit, tak má možnost dorazit na bleší trh do Jihlavy. Prodejci zaplatí 200 korun za auto. Přijet může prodávat kdokoli a cokoli. Na prodej není třeba živnostenský list. Občerstvení, WC a dobrá nálada zajištěna. Lidé tu mohou sehnat hezké věci z druhé ruky.

Večerní prohlídky jihlavské zoo

Kdy: pátek 19. července od 18.30 a od 19.00

Kde: Jihlava, ZOO

Za kolik: vstupné 350/230 korun

Proč přijít: Letní sportovní hry v ZOO, tak se jmenují večerní prohlídky s průvodcem pro rodiny s dětmi. Zájemci mohou přijít změřit své sportovní dovednosti se zvířecími šampiony. Speciální večerní prohlídka s průvodcem bude spojená se zábavným programem pro celé rodiny. V ceně je doprovodný program, drobné občerstvení i parkovné. Délka prohlídky je 120 minut a je nutné si vstupné zakoupit v e-shopu jihlavské zoo.

Dvě akce v jeden den přilákaly do jihlavské zoo tisíce lidí. Podívejte se

Setkání historických vozidel

Kdy: sobota 20. července od 9.00 do 14.00

Kde: Šimanov, obecní úřad

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Historická vozidla se v sobotu sejdou v Šimanově u obecního úřadu. Občerstvení zajištěno. Bude soutěž o nejkrásnější automobil i motocykl. Součástí je i bohatá tombola a atrakce pro děti. Na závěr bude společná jízda po okolí. Mohou dorazit osobní i nákladní automobily, mopedy, motocykly, vojenská technika, traktory i historická jízdní kola.

PELHŘIMOVSKO

Street Food Festival

Kdy: sobota 20. července od 10.00 do 19.00

Kde: Pelhřimov, venkovní scéna KD Máj

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí ročník Street Food Festivalu v Pelhřimově se blíží. V sobotu budou moci lidé na venkovní scéně Máj zažít moderní i nemoderní gastronomii. Půjde o mix světových kuchyní, ale i té české. K dobrému jídlu patří skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému patří nejlepší výběrová káva. Zahraje a zazpívá zpěvák z latinské Ameriky.

Noční prohlídky za pokladem

Kdy: pátek 19. července od 18.00 a od 20.00, další termíny pak 26. 7., 16. 8., 23. 8.

Kde: Žirovnice, zámek

Za kolik: nutná rezervace na tel: 565 494 095, vstupné 150/90 korun

Proč přijít: Známý lovec pokladů Otmar Štístko pátrá po bájném pokladu perleťářů už řadu let. Nyní jej stopy dovedly na žirovnický zámek. Pomůžete Otmarovi v hledání? Kdo ví, třeba se potom podělí s dětmi o své poklady.

Street Food Festival v Pelhřimově nabídl bohatý mix chutí. Navštívily ho stovky lidí.

Ozvěny prázdnin

Kdy: pátek 19. července až sobota 20. července

Kde: Humpolec, hrad Orlík

Za kolik: vstupné pátek 200 korun, sobota 250 korun, děti do 120 cm zdarma

Proč přijít: Jedenáctý ročník hudebního festivalu Ozvěny prázdnin na hradě Orlík se blíží. Akce začíná v pátek od šesti hodin večer a představí se Modrý desky, Skaláci, Horoband a Taxmeni. Sobotní program obstará od dvou hodin odpoledne ŠouflŠou, Mandala, Rusty Strings, Ty a My, Ars Camerata, Klíč nebo Slávek Janoušek a spol. Občerstvení zajištěno a opět bude kemp pod hradem.

HAVLÍČKOBRODSKO

Open Air nad Sázavou

Kdy: od pátku 19. července do soboty 20. července, oba dny od 16.00

Kde: Světlá nad Sázavou, Zámecká, dvůr bývalý stájí k zámku

Za kolik: dvoudenní 1090 korun, na pátek 790 korun, na sobotu 590 korun

Proč přijít: První ročník dvoudenního venkovního mejdanu v industriálním areálu, ve dvoře bývalých stájí k zámku, začíná v pátek ve čtyři odpoledne. Přijedou známí Djs. V pátek to bude DJ Yonix, Eny a DJ Zahy, Pio Squad nebo Paulie Garand a Liveband. V sobotu zahraje Luca Rimmer, Krupi, Broomstick, Chris Sadler, Luc Carter a další. V sobotu bude i program pro nejmenší.

Hrošení na Řece 2024

Kdy: pátek 19. července až sobota 20. července

Kde: Krucemburk, Kemp Moře

Za kolik: vstupné na místě pátek 400 korun, sobota 500 korun, na oba dny 600 korun

Proč přijít: Už sedmý ročník festivalu Hrošení na Řeče se koná v Kempu Moře v Krucemburku. V pátek od pěti hodin večer se lidé mohou těšit na kapely Country Colaps, Pouta, Flashback, Epydemye nebo Bokomara. V sobotu se začíná už v pravé poledne. Vystoupí Madam v triku, Brzdaři, Zuzka Grohová, Děvčice, Jauvajs nebo irské tanečnice. Dále Honzík Novorka, Devítka, Nezmaři nebo Žamboši či Fukanec. Festival je zaměřený na folk, bluegrass, country, trampskou a irskou muziku. V ceně vstupného je lístek do tomboly, vystoupí irské tanečnice.

Richard Krajčo na Sázavafestu: Je jedno, kdy hrajeme, fanoušci si nás najdou

ŽĎÁRSKO

Vírský Gulášfest

Kdy: sobota 20. července od 8.00 do 14.00

Kde: Vír, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vírský gulášfest nabídne soutěž ve vaření guláše. Lidé se mohou přijít podívat a ochutnat výborné guláše. Celým dopolednem budou provázet kapely 100na100, Jasin Band, Nukleární hovada nebo Pangeit. Součástí bude skákací hrad, soutěže pro děti i dospělé, vystoupení Železného Zekona. Bude i soutěž v pojídání Chilli. Akce bude za každého počasí.

Gulášfest v Bíteši

Jedlíci se ve Velké Bíteši na Gulášfestu utkali v pojídání palačinek i gulášů | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Velký den koní

Kdy: sobota 20. července od 10.00 do 22.00

Kde: Zvole, Šikland

Proč přijít: Sobota v Šiklově mlýně bude věnovaná milovníkům koní. Mimořádný den vyvrcholí Novou pohádkovou noční ohňovou show a nebudou chybět ani noční jízdy strašidelným vláčkem Union Pacific. Novinkou bude otevření nové jezdecké arény, ve které se uskuteční westernové rychlostní závody. Sobotní program začíná v deset hodin a bude na programu Indiánská show, výuka moderního amerického tance, zábavný program pro děti a dospělé, westernová show, divadla, kouzelníci a také dětská diskotéka.

Den koní v Edenu

Kdy: sobota 20. července od 11.00 do 18.00

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Den koní v Edenu začíná v jedenáct dopoledne a nabídne pestrý program. Bude přehlídka plemen koní, svezení na koni a oslíkovi, nejrůznější ukázky a vystoupení s koňmi. Bude parkurová ukázka, drezurní, ukázka mladého rytíře, westernová a další. Bohatý doprovodný program pro děti, expozice, rytířský turnaj a další.

Richard Müller ve Žďáře

Kdy: pátek 19. července od 19.00, otevření areálu od 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, nádvoří zámku

Za kolik: vstupné od 690 do 1090 korun

Proč přijít: Známý slovenský zpěvák Richard Müller je už čtyřicet let na výsluní hudební scény. Se svým koncertem přijede také na nádvoří zámku ve Žďáře nad Sázavou. Na něm lidé uslyší jeho nesmrtelné hity, které se vryly do srdcí několika generacím fanoušků. Nebudou chybět ani novější písně, protože tvůrčí aktivita Richarda Müllera ani po letech neutichá. Kromě něj vystoupí také slovenský zpěvák Peter Aristone a P.E.T.R. Cieplý.