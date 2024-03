V sobotu si užijí v Okřiškách svůj den opožděně všechny ženy. V kulturním domě vystoupí skupina California Dreams. Velikonoční fler jarmark se bude konat v neděli od deseti do čtyř odpoledne v prostorách hotelu Atom v Třebíči.

Velikonoční jarmark v Třebíči v loňském roce. | Foto: Deník/Milan Krčmář

TŘEBÍČSKO

Velikonoční fler jarmark

Kdy: neděle 17. března od 10.00 do 16.00

Kde: Třebíč, prostory hotelu Atom

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Prostory hotelu Atom v Třebíč zaplní velikonoční dekorace, dobroty a květinové dekorace. Dále originální móda, šperky, bižuterie a bytové doplňky. Na pultech budou v nabídce i hračky, deskové hry a mnoho dalšího. Pro děti a dospělé budou tvořivé dílničky. Na jednom místě se sejde až padesátka rukodělných výrobců.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Den pro ženy

Kdy: sobota 16. března od 18.00

Kde: Okříšky, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 300 korun

Proč přijít: V Okříškách zvou všechny dámy na tradiční akci k mezinárodnímu dni žen nazvanou Den pro ženy. Dámy si na akci budou muset týden počkat, ale podle programu to bude stát za to. Vystoupí totiž pánská taneční skupina California Dreams. Po představení bude pokračovat after párty s DJ a součástí bude také velké překvapení.

Bezkontaktní ženy

Kdy: od 15. do 17. března, pátek až neděle, vždy v 18.00

Kde: Hrotovice, sál ZUŠ

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadelní spolek Kantoři a spol. Zvou na divadelní hru Marie Janíčkové s názvem Bezkontaktní ženy. Jde o divadelní hru z prostředí zemědělského družstva, nebudou chybět role předsedy, inženýrky Sisy, inseminátora Edy a další.

Zdroj: Youtube

Svatý Patrik s Reflexy

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Třebíč, Roxy Club

Za kolik: vstupné 190 korun

Proč přijít: Den svatého Patrika přijedou do Roxy clubu v Třebíči oslavit Reflexy. Kapela, která je proslulá hity Ty jsi holka divoká, Neříkej nebo Mám se líp. Reflexy loni oslavili třicet let na hudební scéně a jedou dál.

JIHLAVSKO

O Štít města Jihlavy

Kdy: sobota 16. března od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 100 korun, děti od 6 do 15 let 50 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Klub plastikových modelářů Jihlava zve na modelářskou soutěž s názvem O Štít města Jihlavy. Na programu bude 29 soutěžních kategorií a devatenáct speciálních cen a modelářský workshop. Součástí budou historické přednášky, prodej modelů a modelářských potřeb. Na místě bude možné zhlédnout až šest set modelů letadel, bojové techniky, lodí a výjevyz dějů zvané dioramata, figurky a podobně.

Velikonoční trhy a Food zóna

Kdy: sobota 16. března od 9.00 do 17.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Velikonoční trhy v Panském dvoře startují v sobotu v devět hodin dopoledne. Areál zaplní stánky se spoustou dekorativního řemeslného zboží. Návštěvníci se mohou těšit na občerstvení z Panské restaurace a také na stánkaře z celé Vysočiny. Své kulinářské umění předvede Zverimex Jihlava, Lumini Hot Dog, Kocanda Krahulčí nebo Food truck Dačice. Budou i stánky s trdelníky, palačinkami a bramborovými spirálami.

Zdroj: Youtube

MIG 21 v Jihlavě

Kdy: sobota 16. března od 19.00

Kde: Jihlava, Dělnický dům

Za kolik: vstupné 490 korun

Proč přijít: Chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchova míří za svými fanoušky do Jihlavy. MIG 21 s frontmanem Jiřím Macháčkem opanuje v sobotu jihlavský Dělnický dům. Kapela vznikla v roce 1998 a své první album s názvem Snadné je žít vydala v roce 2001.

Začíná Třešťské divadelní jaro

Kdy: od pátku 15. března do 23. března 2024

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné na večerní představení 120 korun, odpolední 60 korun

Proč přijít: V Třešti začíná 61. ročník soutěžní přehlídky ochotnického divadla Třešťské divadelní jaro. Devítidenní festival začne v pátek v půl osmé slavnostním zahájením s komedií Mužkaření od Divadelního spolku Chvalovský, Soběslav. Akce trvá 130 minut i s přestávkou. V sobotu pokračuje festival ve tři odpoledne komedií Modelka XXL a v půl osmé bude další komedie s názvem Lijavec. V neděli v půl desáté bude pohádka O perníkové chaloupce aneb Jenom jako!, pokračovat budou Nájemníci divadelního spolku Bezchibi a v půl osmé bude detektivní příběh domácích s názvem Jmenuji se Christopher.

Zdroj: se souhlasem organizátora

Galavečer

Kdy: sobota 16. března od 19.30

Kde: Polná, zámek

Za kolik: vstupné 250 korun

Proč přijít: U příležitosti pětadvacátého výročí založení Polenského Big Bandu a devadesátých narozenin Jiřího Šímy se v Polné koná koncert plný hvězd. Na zámku v Polné přijedou hvězdní hosté. Mezi nimi bude Jitka Zelenková, Ondřej Ruml, Lucie Černíková, Pavel Větrovec, Jan Smigmator, Libor Šíma, Leonard Šíma a Markéta Smejkalová.

PELHŘIMOVSKO

Zabijačkové hody

Kdy: sobota 16. března od 10.00 do 15.00

Kde: Horní Cerekev, Hotel Rustikal

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na terase hotelu bude od deseti do tří hodin vidět ukázka řeznického řemesla a výroba z čuníků. K tanci a poslechu hraje pan Makovička na harmoniku. V restauraci bude v nabídce zabijačkové menu. Od šesti večer bude k tanci a poslechu hrát Sláva Kolář Bend. Rezervace na čísle 734271881.

Vítání jara

Kdy: sobota 16. března od 14.00 do 17.00

Kde: Černovice, koupaliště Klínot

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na koupališti Klínot v Černovicích budou vítat jaro. Program začíná ve dvě hodiny odpoledne a končí v pět večer. Zájemci si budou moci vyzkoušet bagrování tůní a budou hledat poklad. Hra nese název Zachraňte čolka. Lidé se tu dozví o tom, co se chystá na Klínotu a bude možnost opékání špekáčků.

Nedávná zabijačka v Brtnici

Zdroj: Deník/Martin Singr

Doga v Želivě

Kdy: pátek 15. března od 19.30

Kde: Želiv, kulturní dům

Za kolik: vstupné 499 korun

Proč přijít: Kapela Doga vyráží na Harley-Davidson Ostrava Tour 2024. Vrací se na pódia s výpravnou scénou plnou originálních efektů, které letos veze do třinácti míst v České republice. Jedním místem je také kulturní dům Želiv. Loni byl zájem o koncerty veliký. Kromě dobré hudby se návštěvníci mohou těšit také na autogramiádu a focení s fanoušky. Jako host je doprovodí formace Jacker´s.

Horkýže Slíže a Náhodný výběr

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Horní Cerekev, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 620 korun

Proč přijít: Legendární kapela Horkýže Slíže, která už je scéně více než třicet let, přijede do kulturního domu v Horní Cerekvi. S nimi vystoupí kapela Náhodný výběr. Po skončení se zájemci mohou těšit na afterpárty. Půjde o Rockovou a Oldies diskotéku, o kterou se postará DJ Marcus Burian.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Poletíme v klubu Oko

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, klub Oko

Za kolik: vstupné 377 korun

Proč přijít: Kapela Poletíme? přijíždí do Havlíčkova Brodu s koncertem k oslavě patnácti let kapely. Hrát se budou nejzásadnější hity folkpoprockového souboru. Diváci se budou smát, výskat, tančit nebo jim bude běhat mráz po zádech. Kapela s osmi členy se zařadila mezi špičku české hudební scény.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 10.00

Kde: Libice nad Doubravou, prostory Pilnova statku

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na Pilnově statku v Libici nad Doubravou se uskuteční Velikonoční jarmark. Půjde o ukázky řemesel spojené s prodejem výrobků. Během jarmarku bude zajištěno občerstvení, návštěvníci se mohou těšit na pochutiny ze staročeské zabíjačky. Výtěžek ze vstupného bude věnován ZŠ a MŠ v Libici nad Doubravou.

Zdroj: Youtube

Šibřinky ve Štokách

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Štoky, kulturní dům (Stará hospoda)

Za kolik: vstupné na místě 220 korun

Proč přijít: Šibřinky začínají v kulturním domě ve Štokách v sobotu od osmi hodin večer s tancem a kapelou E.M.I.L z Havlíčkova Brodu. Nebude chybět dobré pití a bohatá tombola o hodnotné ceny. Šibřinkám bude odpoledne od jedné do čtyř hodin předcházet dětský karneval, rovněž v kulturním domě. O zábavu se postará DJ. Pro děti budou připraveny soutěže, zábavné hry a sladké odměny.

ŽĎÁRSKO

Novoměstský fler jarmark

Kdy: sobota 16. března od 9.00 do 16.00

Kde: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Proč přijít: Stovky originálů, dětský koutek, kavárna a hlavně pohoda. To bude jarní fler jarmark v Novém Městě na Moravě. Zájemci si mohou přijít koupit ty nejlepší módní kousky, ale i dekorace a krásné doplňky. Návštěvníci si budou moci vyladit šatník do pravých jarních barev. Co kus to originál. Součástí budou i dobroty od K clubu.

Zdroj: Deník/ Lenka Mašová

Plesohrátky

Kdy: sobota 16. března od 14.00 do 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, sokolovna TJ Sokol

Za kolik: vstupné zdarma ve společenském nebo maškarním oděvu

Proč přijít: Oblíbené plesohrátky ve žďárské sokolovně začínají ve dvě hodiny odpoledne. Součástí budou hry pro děti, průvod masek, vystoupení tanečního oboru a představí se orchestry a soubory Základní umělecké školy. Pro masky bude los zdarma. Akce se koná už podesáté.

Koncert pro radost

Kdy: neděle 17. března od 17.00

Kde: Velké Meziříčí, synagoga

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nadační fond Františka Podstatzky Lichtensteina pořádá koncert pro radost. Ten se uskuteční v prostorách synagogy ve Velkém Meziříčí. Zahraje Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Josefa Vaňhary. Půjde o šedesátičlenný orchestr napříč generacemi. Nadační fond z výtěžku podpoří nákup devítimístného auta s úpravou pro přepravu osob na invalidním vozíku pro uživatele Denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí.