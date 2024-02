V Jemnici chystají na víkend velkou burzu oblečení, hraček a nejrůznějšího vybavení. V sokolovně v Náměšti nad Oslavou chystají představení podle předlohy Jana Wericha s názvem O Palečkovi.

Bazárek oblečení. | Foto: Deník/Jarmila Kuncová

TŘEBÍČSKO

Burza oblečení a hraček

Kdy: pátek 23. února od 12.00 do 18.00, sobota 24. února od 8.00 do 12.00

Kde: Jemnice, Havlíčkovo náměstí 47, v areálu zámku se zdravou výživou

Proč přijít: V prostorách Mateřského centra Zámeček v Jemnici se bude v pátek a v sobotu konat burza jarního oblečení nejen pro děti. Pořídit tu bude možné hračky a nejrůznější vybavení. Zájemci mohou nakupovat dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky, autosedačky a jiné potřebné věci.

O Palečkovi v sokolovně

Kdy: neděle 25. února od 15.00

Kde: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Za kolik: vstupné na místě 130 korun

Proč přijít: O Palečkovi je loutko-činoherní představení s dramatizací předlohy Jana Wericha. Je to klasická pohádka o chlapci, který dostal jméno Paleček. Děj dokreslují písničky doprovázené hrou na kytaru a nechybí ani vtipné a nečekané situace.

JIHLAVSKO

Kostkománie v Cityparku

Kdy: až do neděle 25. února, víkend od 12.00 do 18.00

Kde: Jihlava, City Park

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Citypark zaplavily kostičky Lego. Vždy v sobotu je extra program se soutěžmi o skvělé ceny. Ve všední dny se mohou děti těšit z velké legománie vždy od jedné do šesti večer. V sobotu 25. února bude připraven workshop robotika pro nejmenší a mladý robotik. Součástí je velká herní zóna, spanilá jízda s roboty a závody na vyzkoušení a také zóna s Robo S1 od DJI. Součástí budou celodenní soutěže o stavebnice Lego.

Masopust se zabijačkou

Kdy: sobota 24. února od 10.00

Kde: Rantířov, různá místa

Proč přijít: Masopust v Rantířově bude bohatý na zážitky. Sraz masek je v deset v hospodě u Tomáše. V jedenáct začne průvod rantířovskými ulicemi, ve čtyři hodiny bude vzkříšená kobyla na Šaškově statku a v kulturním domě začne od půl páté zabijačkové opojení. V sedm bude zábava, osm začnou v Rantířově hledat talent. Hudbu obstará Shobullband, součástí bude i tombola a vystoupení.

Šibřinky v DIODu

Kdy: sobota 24. února od 19.30

Kde: Jihlava, DIOD

Za kolik: vstupné 350 sezení/250 korun stání

Proč přijít: I bohové mohou mít obyčejné starosti, i smrtelníci mohou tančit jako bohové. V jihlavském DIODu se bude konat sokolská maškarní zábava na téma Božský sokol. Návštěvníci si budou moci zatančit s Afrodité, popovídají si s moudrým Ganéšou a porovnají výdrž s Thorem a Radegastem. Zahraje kapela China Blue.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová (videokoláž)

Karneval v Lukách

Kdy: sobota 24. února od 14.00 do 17.00

Kde: Luka nad Jihlavou, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dětský karneval zabere sokolovnu v Lukách nad Jihlavou. Na zájemce čeká od dvou hodin odpoledne bohatá tombola, hudba k tanci, soutěže a hry. Součástí bude také malování na obličej a na místě bude také občerstvení. Půjde o odpoledne plné tance a zábavy.

Zdroj: Martin Singr

PELHŘIMOVSKO

Městský ples

Kdy: sobota 24. února od 19.30

Kde: Pelhřimov, KD Máj – velká scéna

Za kolik: vstupné 390 korun

Proč přijít: V Pelhřimově se chystají na městský ples, který se uskuteční v sobotu na velké scéně kulturního domu Máj. K tanci a poslechu zahraje kapela Blue Band. Chybět nebudou taneční vystoupení, slosování vstupenek o hodnotné ceny, drobné občerstvení a další zpestření plesu.

Rybí hody a žehnání postního piva

Kdy: sobota 24. února od 16.00 do neděle 25. února 20.00

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: Zájemci si mohou přijít užít pivo a hudbu v Klášterní restauraci v Želivě. Organizátoři zvou na nezapomenutelný večer plný chuti a radosti. V sobotu od sedmi večer se bude žehnat postní pivo a bude hudební večer. Od sedmi také čeká na zájemce noční prohlídka kláštera s lampiony.

Zdroj: Resort klášter Želiv

HAVLÍČKOBRODSKO

Pohádkové odpoledne

Kdy: neděle 25. února od 15.00

Kde: Havlíčkův Brod, MDKO

Za kolik: vstupné 70 korun

Proč přijít: Pohádkové odpoledne s Tlapkovou patrolou čeká na návštěvníky havlíčkobrodského Městského divadla a kina v neděli od tří hodin. Na děti čeká zábavný program plný her a aktivit pro děti. Budou stanoviště pro malé dobrodruhy plné kreativity a týmové spolupráce. Od čtyř hodin se bude promítat Tlapková patrola ve velkofilmu v kinosále.

Tančírna v Chotěboři

Kdy: sobota 24. února od 19.30

Kde: Chotěboř, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 200 korun

Proč přijít: Panský dvůr v Chotěboři zve na tančírnu. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Czech Frogs, The Chocolate Cucumbers a nebo na Psychohlínu. V předprodeji vyjdou vstupenky na 150 korun, na místě 200 korun.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

ŽĎÁRSKO

Ples s Noidem Bártou

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Za kolik: vstupné 350 korun

Proč přijít: Městský ples v Bystřici nad Pernštejnem bude spojený s vyhlášením sportovců města 2023. Je připravený uvítací přípitek, předtančení a vystoupení Dance Style. Součástí bude fotokoutek i tombola. Hraje Dreams Moravský Krumlov, moderovat bude Petr Holík z Rádia Krokodýl. Hostem bude zpěvák Václav Noid Bárta.

Zdroj: Daniela Loudová

Šibřinky pro děti

Kdy: sobota 15. února od 14.00

Kde: Velké Meziříčí, Jupiter Club

Za kolik: vstupné na místě 200 korun

Proč přijít: Šibřinky pro děti s Tlapkovou patrolou, králíčkem Bingem a Mimoňem chystají ve Velkém Meziříčí. Zájemci se mohou těšit na tančící maskoty ze známých pohádek, na diskotéku, soutěže, malování na obličej, na třpytivé tetování a bohaté občerstvení. Bude i focení s postavičkami.