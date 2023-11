První adventní víkend na Třebíčsku nabídne pestré vyžití. Kromě adventních akcí čeká na zájemce Krampus show v Moravských Budějovicích, třebíčská Laguna nabízí Vodní festival se zabijačkovými hody a perníčkovat budou v Bransouzích.

TŘEBÍČSKO

Krampus v Moravských Budějovicích

Kdy: sobota 2. prosince od 18.00

Kde: Moravské Budějovice, náměstí Míru

Proč přijít: Čtvrtý ročník Krampuslaufu se koná v Moravských Budějovicích. Letos v centru na náměstí Míru. Přijedou skupiny z České republiky, ale i ze Slovenska. V průvodu budou zástupci skupin Dark Devils, Krampas X Vyšší Brod, Moravia Krampus, Krampus Ericius a Krampus Slovakia. Lidé se mohou těšit na pořádnou melu v ulicích.

Perníčkování v Bransouzích

Kdy: sobota 2. prosince od 15.00 do 20.00

Kde: Bransouze, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Bransouzích se v sobotu koná akce Perníčkování. Zájemci budou péct, zdobit a tvořit vánoční vesničky, svícny, ozdoby na stromečky a další dekorace. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a výrobky lze použít jako vánoční dárek pro blízké a kolegy z práce. V kulturním domě dýchne vánoční atmosféra, občerstvení zajistí místní pohostinství.

Vodní festival v Laguně

Kdy: sobota 2. prosince a neděle 3. prosince

Kde: Třebíč, Aquapark Laguna

Za kolik: v rámci běžného vstupného do aquaparku

Proč přijít: Aquapark Laguna slaví deset od svého otevření. Návštěvníci se mohou v sobotu a v neděli těšit od jedenácti dopoledne do sedmi večer na zabijačkové hody a vánoční jarmark. Odpoledne od dvou do šesti potom i na animační programy a tvoření pro děti. V sobotu je od pěti do sedmi na programu ohnivá show a v neděli potom od tří do šesti Mikulášské potápění s Argus Poseidon.

Den pro dětskou knihu

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00

Kde: Třebíč, městská knihovna

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: První prosincová sobota v ústřední knihovně v Třebíči, ale i na pobočkách, bude patřit dni pro dětskou knihu. Od jedné odpoledne se děti na Hasskově ulici mohou v dětském oddělení těšit na papírové hrátky s Kateřinou Grulichovou a ve dvě hodiny je na programu pohádka Láska Rohatá, kterou si připravil dramatický obor ZUŠ Třebíč. Na Borovině bude od půl třetí dílnička a soutěže a od čtyř veselé skotačení s lektorkou. Na Modřínové čeká děti od tří hodin pohádka Krtek a Vánoce.

JIHLAVSKO

Čertovský průvod v Krahulčí

Kdy: sobota 2. prosince od 17.30

Kde: Krahulčí, centrum

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Krahulčí se v sobotu uskuteční první čertovský průvod, má ho na svědomí skupina Čerti Krahulčí, kteří jezdí v pekelných kárách a stojích. Ty budou také k vidění během průvodu, který začíná u místního obecního úřadu. Kolem návsi potom projde až k parkovišti u místní masny, kde bude připravený doprovodný program s občerstvením. Lidé se budou moci vyfotit s čerty, projet se v pekelných vanách a bude tu i vstup do pekla.

Ladovy Vánoce v DIODu

Kdy: pátek 1. prosince a sobota 2. prosince, od 10.00 do 18.00

Kde: Jihlava, DIOD

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kdo se chce naladit na tu pravou vánoční atmosféru, tak má možnost v jihlavském divadle DIOD, kde se konají Ladovy Vánoce. Zájemci si tu připomenou tradice a prožijí příjemně strávený čas. Bude možnost si vyzkoušet rozkrojit jablíčko, lít olovo, napsat dopis Ježíškovi a v neposlední řadě si lidé nakoupí nejrůznější produkty od lokálních prodejců. Dobrovolné vstupné půjde na poradnu Jimedis a do Nemocnice Jihlava.

Vánoce podle Lady

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00

Kde: Telč, Ranč v Telči Salaš

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoce podle Lady chystají také v Telči na Salaši, tedy na Ranči nedaleko Lipek. Zájemci si mohou koupit produkty domácí zabijačky, pro děti jsou připravené dílničky a nebude chybět ani zdobení vánočního stromečku. Součástí bude i malování na obličej a po setmění vystoupí Cirkus Van Karavan a Čertovská družina.

Mikulášské jízdy na Pístově

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: Jihlava, Pístovské mokřady

Za kolik: 500 korun za vozidlo na místě, diváci zdarma

Proč přijít: Volné ježdění v offroad areálu Pístovských mokřadů bude v sobotu od deseti hodin dopoledne. Tentokrát na mikulášské téma, takže masky čertů, Mikulášů a andělů vítané, stejně jako tematická výzdoba vozů. Volné ježdění je v plánu od jedenácti do tří odpoledne, v půl jedné bude možnost opéct si buřty na centrálním ohništi u klubovny. Bude také vyhlášení nejlepších masek.

Živý betlém v zoo

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: zdarma v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Advent v zoo začíná živým betlémem v podání herců Horáckého divadla. Bohatý program s adventními tvořivými dílnami v centru PodpoVRCH nachystali organizátoři od deseti hodin dopoledne do tří odpoledne. Ve vstupním areálu bude od dvou hodin stánek Českého rozhlasu Vysočina, v půl třetí začne živý betlém v podání herců z Horáckého divadla a ve tři se tu rozsvítí vánoční stromeček.

PELHŘIMOVSKO

Krampus show v Počátkách

Kdy: sobota 2. prosince od 16.00

Kde: Počátky, sokolovna

Za kolik: vstupné od šesti let 100 korun

Proč přijít: Krampus čerti z Vodňan přijedou pobavit publikum v Počátkách. Akce v Tyršově ulici u sokolovny začíná už ve čtyři hodiny odpoledne a je spojena se slavnostním rozsvícením stromečku. Vystoupí Základní umělecká škola Počátky, poté přijede družina Mikuláše s andělem a kolem páté večer se rozsvítí stromek u sokolovny. Krampus čerti vystoupí a projdou vytyčenou trasou v Počátkách od sokolovny mezi pátou a šestou hodinou večerní.

Vánoční tvoření v Horní Cerekvi

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: Horní Cerekev, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma, platba za materiály

Proč přijít: Město Horní Cerekev a spolek Nexpa pořádají vánoční tvoření. Zájemci si mohou vyrobit adventní věnec a další vánoční dekorace. Potřebný materiál a ozdoby si zájemci mohou přinést s sebou nebo budou ke koupi přímo na místě. Akci zpestří v půl třetí vystoupení dětí z kroužku Tanečky. Zájemci se naladí na vánoční atmosféru s vánočním punčem.

Cestovatelský stand-up se Ziburou

Kdy: pondělí 4. prosince od 19.30

Kde: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Za kolik: vstupné 270 korun

Proč přijít: Cestovatelský stand-up Ladislav Zibury se koná v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově v pondělí 4. prosince od půl osmé. Tentokrát přijede známý spisovatel povyprávět o tom, jak vzal své rodiče na safari. Po akci možná zjistíte, že dovolit si zážitky v Africe můžete také sami. A už budete mít slušný základ informací od Ladislava Zibury.

HAVLÍČKOBRODSKO

Osvětlený park ve Světlé

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Světlá nad Sázavou, zámek a park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Společně s rozsvícením stromu se ve Světlé nad Sázavou rozsvítí také zlatá brána do zámku a parku, kde začíná kouzelná Zimní procházka se Zpívajícím ostrovem a Ježíškovou poštou. Od šesti večer se pak v kostele svatého Václava koná koncert Zvonku a zvonečku s dětským souborem ZŠ Lánecká. Novinkou jsou jízdy kočárem osvětlený parkem, startují v neděli v pět večer a je nutné si zamluvit jízdenku. Občerstvení zajištěno.

Tvoření svíček v Habrech

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00 do 17.00

Kde: Habry, kavárna Na Cestě

Za kolik: vstupné za spotřebovaný materiál

Proč přijít: První adventní sobotu si zájemci mohou zpestřit svíčkovým workshopem v Habrech. Včelařství Domovina připravilo výrobu svíček motaných ze včelího vosku. Zájemci mohou dorazit do Kavárny Na cestě kdykoli mezi jednou a pátou hodinou odpolední. Materiál vychází od třiceti korun výše.

ŽĎÁRSKO

Vánoce na zámku Žďár

Kdy: sobota 2. prosince a neděle 3. prosince, od 10.00 do 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Proč přijít: Předvánoční čas dýchne na návštěvníky zámku Žďár nad Sázavou. Zámek ožije vůní pečeného cukroví, svařeného vína a atmosférou tradičního vánočního trhu. Zájemci si užijí chvíle pohody s přáteli a rodinou, naladí se na sváteční atmosféru přicházejících vánočních svátků. Nebudou chybět dílničky pro děti a hudební vystoupení. Přijede talentovaný akordeonista Victor Stocker, který v neděli dvakrát vystoupí během dne. Vánoce na zámku zakončí v neděli koncert Janáčkova kvarteta od 18.00.

Vánoce v Horáckém muzeu

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Vánoce v muzeu chystají v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Zájemci mohou přijít v sobotu od deseti do pěti hodin odpoledne a užít si pravou předvánoční atmosféru. Na programu jsou výtvarné dílny s výrobou vánoční hvězdy a slaměných ozdob. Své umění předvedou a tradiční vánoční výzdoby nabídnou dráteníci, betlémáři, včelaři, perníkáři i košíkáři. Od tří hodin odpoledne sehraje Divadlo Koník adventní pohádku. Ke koupi bude teplá medovina nebo káva.

