V Třebíči začínají Pivní slavnosti, které přinesou celou řadu zajímavých hudebních čísel a dobré pivo. Na kole dětem projede Třebíčskem a také se koná 44. ročník Jinošovských studánek.

Třebíčské pivní slavnosti 2008 | Foto: DENÍK/ Michaela Hasíková

TŘEBÍČSKO

Pivní slavnosti v Třebíči

Kdy: pátek 17. května od 16.00 do 19. května do 1.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné ve třetí vlně 550 korun

Proč přijít: Pivní slavnosti v Třebíči jsou na programu v centru Třebíče už od pátečních čtyř hodin odpoledne. K dobrému pivu zahrají kapely Harlej, Traktor, Trautenberk, Civilní obrana, Kalybr, Reflexy, Street 69, Vega Elektra, Bagr nebo Major Major. Budou dvě pódia, velkokapacitní stany, velká pivnice, pivní soutěže a škola čepování. Na čepu bude více než deset druhů piva.

Zdroj: Youtube

Na kole dětem bez hranic

Kdy: sobota 18. května od 10.00 do 16.30

Kde: Želetava, Náměstí Míru

Za kolik: vstupné dobrovolné, výtěžek jde nadačnímu fondu Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí

Proč přijít: Charitativní cyklojízda startuje v deset na Náměstí Míru se starostou města Radkem Malým. Peloton dojede zpět v 16.30. Zájemci mohou jet celou vytyčenou sedmdesátikilometrovou trasu a nebo jenom kousek. Trasa vede z Želetavy do Rokytnice nad Rokytnou, Třebíče, Okříšek, Opatova, Předína, Želetavy, Nové Říše, Krasonic zpět do Želetavy.

44. Jinošovské studánky

Kdy: sobota 18. května od 8.00

Kde: Jinošov, rybník na návsi

Proč přijít: Přátelé přírody se sejdou v sobotu mezi osmou a desátou hodinou dopoledne v Jinošově u rybníka na návsi. U 11 studánek bude vítání turistů chlebem a solí s kvízem pro děti. V pravé poledne bude u rybníka Bělizna občerstvení s táborákem, možnost projížďky kočárem jezdecké stáje Krokočín a také akce lesní pedagogiky pro děti a mládež. K poslechu zahraje skupina Návraty. Délka trasy z Jinošova do Belizny je 13 kilometrů, zpět do Jinošova dva kilometry.

JIHLAVSKO

Batelovské Májové slavnosti

Kdy: sobota 18. května od 14.00 do 22.00

Kde: Batelov, Náměstí míru

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Májové slavnosti zahájí ve dvě hodiny odpoledne Divadlo Víti Marčíka s Kolotočem pohádek. Od čtyř hodin odpoledne je připravena Kapela Hudba pro vás, která bude hrát až do večera. V půl desáté vypukne ohnivá rocková show. Pro děti jsou nachystané skákací hrady, doprovodné soutěže a malování na obličej. Dobré jídlo a pití samozřejmostí. V případě nepříznivého počasí se akce koná v kulturním domě.

Ženy sobě v Hybrálci

Kdy: neděle 18. května od 10.00 do 18.00

Kde: Hybrálec u Jihlavy

Za kolik: vstupné 180 korun

Proč přijít: Akce ženy sobě se bude konat v Hybrálci u Jihlavy v neděli 18. května od deseti do šesti večer. Na programu bude proměna vizáže výherkyně, vystoupí tanečnice ze ŠaR dance Jihlava, bude i cheerleading vystoupení, módní přehlídka Šárky Moravové, vystoupí taneční škola aura s Port De Bras, bude i meditace, dance fitness s Jirkou a také workshop První pomoci. A mnoho dalšího, vystoupí i Hybrálecké ženy. Výtěžek ze vstupného a nákupu tomboly putuje spolku Nové háro a TyloCentru Jihlava. Děti mají vstup zdarma.

Zdroj: Vladimír Brtník

Folklor v máji

Kdy: sobota 18. května od 10.00 do 16.00

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Folklor v máji, tak se jmenuje akce na telčském náměstí, která se koná v sobotu. Od deseti do čtyř hodin odpoledne se koná řemeslný trh, mezi desátou a polednem vystoupí dětské folklorní soubory Kvíteček a Kvítek z Telče a Krahuláček z Krahulčí. Od dvou do čtyř odpoledne projde průvod folklorních souborů. Zúčastní se folklorní soubory Podjavořičan Telč, Šalanček z partnerského města Šala a Bajdyš z Třebíče. Kácení máje bude s folklorními soubory.

Běžecký závod na sjezdovce

Kdy: sobota 18. května od 14.00 do 17.00

Kde: Luka nad Jihlavou, ski areál

Proč přijít: Běžecký závod pro všechny věkové generace pořádají v Lukách nad Jihlavou. Akce s názvem Po sjezdovce dolů i nahoru začíná ve dvě odpoledne u chaty Gizela. Děti budou běhat kratší tratě s mírnějším převýšením, v rodinných týmech s nimi mohou běžet i rodiče. Na ostatní dospělé čeká sjezdovka. Nejdřív se běží dolů a pak nahoru. Cíl bude po výběhu pod lyžařským vlekem.

PELHŘIMOVSKO

Den přírody v Počátkách

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Počátky, Valchovská alej

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den přírody se koná v sobotu v Počátkách. Na programu bude cyklotrialová show, včelařství, sokolnictví, agrovýstava, kynologická show a nebo třeba canisterapie. Pro děti jsou připravené hry, hračkolna nebo tvořivé dílničky. Vystoupí folklorní soubor Lukčan, zahrají ZUŠ Počátky/Kamenice nad Lipou, Vojtěch Nedvěd nebo Buty Revival či Počátecká dechovka. Vystoupí Aerobic Počátky a také Hairy Groupies.

Dětské odpoledne u Stráže

Kdy: neděle 19. května od 14.00

Kde: Pelhřimov, U Stráže

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Víte, že rybník Stráž od pradávna skrývá velká tajemství? Tajemné bytosti, které obývají kolem rybníka, se vrátily po staletích spánku do našeho světa. Přijďte jim pomoci najít své místo k životu. Pro děti a celé rodiny jsou připravené zábavné úkoly a pohodové odpoledne.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Charitativní bazar: pokojík pro Helenku

Kdy: sobota 18. května od 9.00 do 14.30

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Proč přijít: Druhý ročník charitativního bazaru bude v rámci akce Běh pro úsměv. Tentokrát pro Helenku z Proseče Obořiště. Helenka je osmiletá holčička, které po porodu zemřela maminka, žije sama s nevidomým tatínkem. Přeje si vlastní pokojíček pro princeznu. Lidé mohou přispět koupí nového i použitého značkového zboží na charitativním bazaru.

HAVLÍČKOBRODSKO

Studentský majáles

Kdy: pátek 17. května a sobota 18. května

Kde: Havlíčkův Brod, sportovní areál Plovárenská, Havlíčkovo náměstí, klub Oko, park Budoucnost

Za kolik: Night Run za 100 korun

Proč přijít: Majáles gymnázia Havlíčkův Brod začíná v pátek od dvou odpoledne dětským dnem ve sportovním areálu Plovárenská. Noční běh startuje v půl desáté a trvá do jedenácti večer. Jde o charitativní běh pro Matýska a Kubíka po osvětlené cyklostezce. V sobotu startuje program na náměstí v půl druhé odpoledne a potrvá do půl desáté. Od jedenácti možnost občerstvení ve stáncích, bude korunovace krále a královny Majálesu, hrát budou kapely Bez šance, Švindl, Safe Exit a Dejmy. V klubu OKO budou v sobotu přednáčky a v parku Budoucnost bude Havlíčkobrodský Strongman. Sobotní afterpárty v klubu OKO startuje v půl desáté večer.

Rodinný den v Ledči

Kdy: sobota 18. května od 13.00 do 21.30

Kde: Ledeč nad Sázavou, ulice Z. M. Kuděje 811, Rujna

Za kolik: jednotlivec 100 korun, rodinný tým 300 korun (3 – 5 lidí)

Proč přijít: Rodinný den plný soutěží, zábavy a smíchu čeká na zájemce v Ledči nad Sázavou. Na programu bude hmatové bludiště, tajemné nádoby, terénní golf, robot writer, společná věž, kimova hra, chytání lelků, skákací hrad, fotokoutek, malování na obličej, taneční animátoři, dětská diskotéka a další. V případě velkého deště se akce ruší, malý déšť nevadí.

Setkání sběratelů

Kdy: sobota 18. května od 18.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 20 korun

Proč přijít: Veřejné setkání sběratelů se koná v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Na pultech budou mince, starožitnosti, známky, modely, knihy a vše ostatní. Na místě bude i občerstvení. Akci pořádá Klub sběratelů Havlíčkův Brod.

ŽĎÁRSKO

Žďárská pouť

Kdy: pátek 17. května až neděle 19. května

Kde: Žďár nad Sázavou, ovál u zimního stadionu na Bouchalkách

Za kolik: vstupné na pouť zdarma

Proč přijít: Žďár žije tradiční poutí. Víkend bude plný zábavy, atrakcí a stánků s občerstvením i ručně vyráběnými produkty. Letošní pouť nabídne množství atrakcí, na které jsou návštěvníci zvyklí. Ve stáncích bude široký sortiment zboží od hraček přes rukodělné výrobky až po sladkosti.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Pouťový Fler jarmark

Kdy: sobota 18. května od 9.00 do 16.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům Kultury

Za kolik: vstupné 20 korun

Proč přijít: Tradiční trh rukodělných výrobků nejšikovnějších tvořilek a tvořilů z celé České republiky se koná v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Ponožky, dekorace, šperky, dobroty, oblečení, svíčky, to vše bude k zakoupení.

Oslava kapličky na Jánské ulici

Kdy: sobota 18. května od 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, Jánská ulice

Za kolik: Rok se s rokem sešel a po roce opět slaví kaplička na Jánské ulici. Oslava začíná v pět hodin odpoledne, zájemci se mohou těšit na ochutnávku tradičních bramborových placek a dalších dobrot. Akce trvá do 18.15.