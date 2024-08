TŘEBÍČSKO

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského

Kdy: sobota 3. srpna až pátek 9. srpna

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, zámecká zahrada

Za kolik: základní vstupné 390, 490 a 590 korun

Proč přijít: Již tradiční hudební svátek se letos uskuteční od soboty 3. do pátku 9. srpna v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Novém Městě na Moravě, ve Žďáru nad Sázavou a ve Valči. Zahajovací koncert se koná v sobotu 3. srpna v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Představí se tam Gabriela Beňačková, Miroslav Dvorský, Josef Škarka a dirigent Branko Ladič, s Orchestrem Severočeského divadla. Více informací naleznete na www.peterdvorsky.com. Některé koncerty jsou již vyprodané, proto je potřeba aktuální informace zkontrolovat na webu.

Víkend otevřených dvorků a domů

Kdy: pátek 2. srpna a sobota 3. srpna, vždy od 15.00 do 19.00

Kde: Třebíč. Židovská čtvrť

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Jedinečná příležitost zažít něco netradičního v Třebíči. Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci se spolkem Žijeme v Židech připravili v rámci festivalu židovské kultury Male chajim Víkend otevřených dvorků a domů. Můžete se podívat do Židovského domu Nathan, Rabínského domu, Whisky baru, Kavárny Mosa, bývalé vinárny Ráchel, dále do domu se dvěma dvorky a do Galerie 34 v bývalé Subakově továrně. Přímo s majiteli si prohlédnete dům Nathan, Whisky bar, bývalou vinárnu Ráchel a dům se dvěma dvorky. Ostatní místa nabízejí volné prohlídky. Domy v Židech se zájemcům poprvé otevřely letos v březnu.

Třebíčské domy už letos svá tajemstí poodhalily:

Domy v třebíčské židovské čtvrti poodkryly svá tajemství. | Video: Deník/Milan Krčmář

JIHLAVSKO

Prázdniny v Telči - Sto zvířat a Kašpárek v rohlíku

Kdy: pátek 2. a sobota 3. srpna

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné 500 korun

Proč přijít: V pátek od 19.00 hodin můžete zajít na koncert kapel James Band, Sto zvířat a SpazierGang. Kapela Sto zvířat za třicet let svojí existence projela celý svět a má za sebou přes dva tisíce vystoupení u nás i ve světě. Průkopníci ska, raeggae a rocksteady v České republice, jejichž písně jsou stejně tak bouřlivě divoké i láskyplně romantické. V sobotu od 17.00 hodin bude v Panském dvoře koncert kapel Kašpárek v rohlíku, Fullstop a The 6 Fireballs. Kapela Kašpárek v rohlíku vznikla proto, aby se rodiče na dětských koncertech nezbláznili. Má za dobu svojí existence spolupráci s nejrůznějšími členy kapel jako jsou Tata Bojs, Vypsaná fixa, Monkey Business, Sto zvířat nebo s Davidem Kollerem.

| Video: Youtube

Parní léto

Kdy: sobota 3. srpna

Kde: Telč, Třešť, Kostelec, Hodice

Za kolik: jízdné 150 a 200 korun, zlevněné 100 a 150 korun

Parní léto se koná po dva víkendy 3. a 4. srpna a 10. a 11. srpna. 2024. Během těchto víkendových výletních jízd parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice můžete zažít spoustu krásných zážitků! Na stanicích je zajištěn doprovodný program, při kterém se pobaví nejen děti, ale i celá rodina. Těšit se můžete i na telčskou Expozici historie železniční dopravy nebo třešťské Muzeum Tesla. V čele páry uvidíme legendární Kafemlejnek - lokomotivu 310.093. Na neděli 4. srpna je připraveno zábavné odpoledne v Třešti, a to mezi půl třetí a šestou hodinou. Organizátoři nachystali dílničky pro děti, malování na obličej, dále kejkle, žonglování a bubliny s Kašparem Kubou a mnoho dalšího.

Takové bylo loňské parní léto v Telči:

Tak vypadalo parní léto v Telči, podívejte se | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Až na dno / Vulkánovy děti

Kdy: od pátku 2. srpna

Kde: Telč, Městská galerie Hasičský dům, Univerzitní centrum Telč, Šatlava

Za kolik: základní vstupné 60 korun, zlevněné vstupné 30 korun

Proč přijít: Hasičský dům v Telči od 2. srpna 2024 do 5. ledna 2025 hostí retrospektivní výstavu Věry Habermannové s názvem Až na dno. Expozice je součástí výstavy Habermann, která propojuje rodinnou tvorbu uměleckého rodu a je k vidění v Telči na třech místech. Návštěvníci si v Hasičském domě prohlédnou nejen tvorbu zlatnice Věry Habermannové, včetně autorských šperků, návrhů, školních prací, instalaci zlatnické dílny nebo filmový dokument, ale i předměty spojené s jejím životem, pozůstalostí a pohnutým osudem. V dalších prostorách v Telči – v Univerzitním centru a v Šatlavě – jsou k vidění práce dalších sedmi členů uměleckého klanu Habermannů pod názvem Vulkánovy děti. Společným pojítkem této unikátní výstavy bude kovařina. V Městské galerii Hasičský dům je umístněný také rodokmen klanu Habermannů.

Kalybr open air

Kdy: sobota 3. srpna od 19.00

Kde: Jihlava, letní amfiteátr Heulos

Za kolik: předprodej vstupenek za 200 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít největší letní open air akci s oblíbenou zábavovou kapelou Kalybr, která se uskuteční na letním amfiteátru v Jihlavě. Součástí programu je také druhá stage s DJ, kde se na vás těší speciální host. Pokud vám open air zábava nevyjde, můžete na Kalybr zajít i jinam. Kapela v následujících týdnech vystoupí například v Želetavě, Puklicích, Lukách nad Jihlavou, Brtnici nebo v Třebíči.



HAVLÍČKOBRODSKO

Živá výroba skla

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00 do 17.00

Kde: Bělá - Tasice, Huť Jakub

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: O letních prázdninách můžete vyrazit do Huti Jakub v Tasicích u Ledče nad Sázavou, kde uvidíte fungování sklárny. Připraveny jsou prohlídky s průvodcem. Pokud nestihnete první srpnový termín, máte ještě možnost 17. srpna, 31. srpna, 21. září, 5. až 6. října a 16. listopadu. Huť Jakub Tasice je jednou z nejstarších dochovaných skláren v Evropě, založená byla v osmnáctém století - v roce 1796. Natáčel se tu známý seriál Synové a dcery Jakuba Skláře.

| Video: Youtube

Léto v Železných horách

Kdy: sobota 3. srpna od 6.00 do 18.00

Kde: Sobíňov, hostinec Kohout na pivu

Za kolik: startovné 20 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Jedná se o třicátý ročník dálkového pochodu a cyklojízdy. Organizátoři připravili trasy o délce sedm, patnáct, pětadvacet, pětatřicet a padesát kilometrů pro pěší a trasy o délce dvacet, čtyřicet a osmdesát kilometrů pro cyklisty. Start i cíl je v hostinci Kohout na pivu. Na startu každý účastník obdrží mapku s vyznačenými trasami, ty vedou Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory po turistických cestách a cyklotrasách. Akce se koná za každého počasí.



PELHŘIMOVSKO

Den vína

Kdy: sobota 3. srpna od 14.00 do 21.00

Kde: Pelhřimov, Letní scéna u KD Máj

Za kolik: zakoupení degustační sklenky - 150 korun

Proč přijít: Připravujeme pro vás Den vína v Pelhřimově, na kterém budete moci ochutnat víno od mnoha vinařů z Čech a Moravy. Chybět nebude ani cimbálová kapela. Vstupenka bude tentokrát jinačí než v tištěné podobě. Bude totiž v podobě sklenky, kterou si na památku budete moci odnést domů. Těšit se můžete na vinaře z Čech a Moravy, svou účast potvrdila tato vinařství - Vinný sklep u Štipčáků - Kyjov, Nové Vinařství - Drnholec, Vinařství Fabičovic - Hlohovec, Vinařství Schwarz - Grešlové Mýto, Rodinné vinařství Jedlička - Bořetice, Vinařství Vydařelý & Holomáč - Lhota u Kladna, Rodinné vinařství Vican - Mikulov, Vinařství u Křížku - Velké Bílovice, Rodinné vinařství Štěpánek - Mutěnice a Žernosecké vinařství - Velké Žernoseky.

Ze života kaple

Kdy: sobota 3. srpna od 18.00

Kde: Kámen, kaple Panny Marie Bolestné

Za kolik: plné vstupné 100 korun, student, senior 60 korun, rodinné vstupné 240 korun

Proč přijít: Nechte si ujít večerní hrané prohlídky kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně, kdy zhlédnete vybrané hrané scénky zaměřené na významné osobnosti a události z historie památky. Zažijte atmosféru večerní kaple a nahlédněte s námi do dob minulých. Prohlídky budou začínat v časech 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutné si večerní prohlídku rezervovat na telefonním čísle 721 846 931. Další prohlídky budou v sobotu 24. srpna.

| Video: Youtube

ŽĎÁRSKO

Rok na vsi na Šlakhamru

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00 do 17.00

Kde: Hamry nad Sázavou, Šlakhamry 222

Za kolik: základní vstupné 70 korun, zlevněné 35 korun

Proč přijít: Během akce uvidíte mistry kováře při práci jak na ručních kovadlinách, tak na velkém bucharu. Pro děti jsou pak připraveny zábavně naučná stanoviště, zaměřená na čtyři roční období. Během jediného dne prožijete jaro, léto, podzim a zimu. Pro jaro je typická rozkvétající příroda a rodící se mláďata, v aktivitách představujících jaro najdete poznávání jarních květin, zeleniny a rodin zvířátek. Jako léto si všichni představíme slunce, vodu a dovolené, na děti čekají aktivity s nafukovacím míčem a celé rodiny si pak virtuálně zacestují s poznáváním věcí, charakteristických pro určité země. Podzim je doba barevných stromů a dozrávání jejich plodů, čekají vás jejich listy, plody a hmatovka na přírodniny. V zimě napadne sníh a rok vrcholí oslavou Vánoc. I na toto téma vás na letním Šlakhamru čekají aktivity.

Podívejte se na jednu z loňských akcí:

Kovářské umění, nezbedné piráty a vodníka na Šlakhamru propojila voda. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Sraz Čezet a slavnostní odkrytí zastávky

Kdy: sobota 3. srpna od 14.22 do 17.00

Kde: Fryšava pod Žákovou horou, Hotel Medlov

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: Svoláváme fanoušky a hrdé majitele Čezet i dalších nostalgických jednostopých miláčků na sobotu 3. srpna. Pokud máte v garáži či ve stodole toho svého, neváhejte se zúčastnit. Pokud žádného nemáte, nevadí, přijďte také. Součástí setkání bude slavnostní odkrytí původní autobusové zastávky, kterou si jistě řada pamětníků vybaví. Akce začíná ve 14.22 – dle původního jízdního řádu. Poté od této zastávky odstartuje spanilá jízda Medlov – Nové Město na Moravě – Tři studně – Rokytno – Medlov. Na programu bude i prohlídka hotelu s Janem Piskořem, odpolední grilování, soutěže a výstava motocyklů na louce Obecnici. Sobotní odpoledne bude probíhat v duchu atmosféry 60. a 70. let, můžete tedy dorazit v kostýmu.