Milan Krčmář dnes 13:23

Co vznikne, když se dva festivaly spojí do jednoho? Plno života. A to doslova a do písmene. V třebíčské židovské čtvrti totiž od středy 31. července do neděle čtvrtého srpna bude probíhat zcela nový festival Male chajim – v překladu Plno života. „Spojí veselost akce Oživené židovské město a odbornost festivalu Šamajim,“ vysvětlila ředitelka Městského kulturního střediska (MKS) Nikola Černá.