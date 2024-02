Jarní prázdniny klepou na dveře, a vy stále nevíte, jak je s dětmi strávíte? Pokud se nechystáte na hory, máme pro vás několik tipů, jak je aktivně strávit na Vysočině. Zajímavý program nabízí třebíčský dům dětí a mládeže v Hvězdárně a planetáriu Třebíč. Masopustní stezka je v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Prázdninová laboratoř

Kdy: úterý 13. února, 15.30 až 16.30, 17.00 až 18.00

Kde: Hvězdárna a planetárium Třebíč, Švabinského 1310/5

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Prázdninová laboratoř Barvy a světlo je nachystaná ve Hvězdárně a planetáriu Třebíč pro děti od šesti do dvanácti let. Na akci je nutné se přihlásit na stránkách DDM Třebíč.

Masopustní stezka

Kdy: od 8. do 11. února 2024

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, kaple svatého Josefa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: U kaple svatého Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou začíná masopustní stezka. Zájemci ji mohou absolvovat sami, kdykoliv v tomto termínu. A co se na ni dozví? Odpovědi na otázky, co je to masopust, kdy probíhá a jaké zvyky ho doprovází.

Jarní prázdniny v ZOO

Kdy: pondělí, středa, pátek od 8.00 do 15.30

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: 300 korun, nutné se nahlásit předem

Proč přijít: My se zimy nebojíme, tak se jmenuje program jarních prázdnin v environmentálním centru PodpoVRCHem pro školáky v jihlavské zoologické zahradě. Na konkrétní den je nutné si rezervovat místo, kapacity omezeny. Děti si budou hrát, soutěžit, setkají se se zvířátky, součástí bude i výtvarné tvoření a prohlídka zoo s průvodcem.

Masopust v ZOO

Kdy: úterý 13. února od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, ZOO

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Kdo se nestihne včas přihlásit na jarní prázdniny do zoo, může si v úterý přijít užít masopustní veselí. Zájemci se mohou připojit ve zvířecí masce, projít si zoo nebo si užít karnevalové veselí v centru PodpoVRCH. Součástí budou soutěže, hry, tombola a dětské tanečky.

Prázdninové vyrábění

Kdy: pondělí 12. února od 14.00 do 16.00

Kde: Jihlava, Horní Kosov

Proč přijít: Prázdninové vyrábění v městské knihovně v Jihlavě na pobočce v Horním Kosově začíná ve dvě hodiny odpoledne. Součástí vyrábění, na které není nutné se předem hlásit, bude i vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a předání odměn.

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Kdy: od 2. února dále od 9.00 do 17.00

Kde: Pelhřimov, Muzeum rekordů a kuriozit, expozice Zlaté české ručičky

Za kolik: základní vstupné 250 korun, děti od 6 do 15 let 150 korun

Proč přijít: O jarních prázdninách mohou přijít návštěvníci i s pejskem. Mohou do obou expozic i do zahrady s obřími předměty. Českou knihu rekordů lze v době jarních prázdnin pořídit za 200 korun. Kdo přijde z jihlavské zoologické zahrady, získá slevu 20 procent do všech expozic.

Jarní prázdniny v pelhřimovské knihovně

Kdy: pondělí, středa a pátek

Kde: Pelhřimov, knihovna

Proč přijít: V dětském oddělení pelhřimovské knihovny chystají zajímavé akce. V pondělí bude od devíti do jedenácti tvůrčí dílna, bude se vyrábět žába z papírového talíře. Ve středu 14. února ve stejný čas bude další dílna s výrobou Létající sovičky a v hudebním oddělení v pátek čeká od devíti hodin Pexesiáda. Na hráče čekají odměny.

Valentýnské tvoření

Kdy: pondělí 12. února od 9.30

Kde: Havlíčkův Brod, mateřské centrum Zvoneček

Za kolik: vstupné 60 korun

Proč přijít: Mateřské centrum Zvoneček pořádá v pondělí od půl desáté Valentýnské tvoření s rukodělnými dílničkami v rámci herny. Tato tvořivá dílna bude na téma srdíčka. Zájemci si mohou přijít vyrobit srdíčko pro maminku, tatínka, kamaráda nebo jen tak pro radost.

Prázdninové promítání

Kdy: úterý 13. února od 10.00 a 16. února od 10.00

Kde: Velké Meziříčí, kino JC

Za kolik: vstupné 70 korun

Proč přijít: Kino v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí připravilo pro děti a rodiče promítání filmu v dopoledních hodinách za zvýhodněné vstupné. Na zájemce čeká Tlapková patrola ve velkofilmu, nejroztomilejší psí záchranáří se vrací ve velkém dobrodružství. V pátek potom bude animovaná rodinná pohádka pro děti s názvem Přání.

Modelová železnice Velké Meziříčí

Kdy: od 10. do 18. února od 14.00 do 18.00

Kde: ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7

Proč přijít: Klub železničních modelářů zve na patnáctý ročník akce s názvem Modelová železnice TT. Ta potrvá celé prázdniny od 10. do 18. února v prostorách velkomeziříčské základní umělecké školy. Zájemci se mohou přijít podívat.

