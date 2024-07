Jenže by byla chyba na Bolka Polívku (a koneckonců i Pechu) nahlížet jen z tohoto úhlu pohledu. Bolek Polívka totiž rozhodně není hercem, který by vše stavěl na alkoholu.

Kdyby člověk oba tyto bardy posuzoval jen letmým pohledem, pak by si mohlo myslet, že je spojovalo bohémství v té nejryzejší podobě. Umění spojené s alkoholem a krásnými ženami – což skvěle předvedli i v dnes již nereprízované hře Variace na chlast. „Náš vztah k chlastu je velice vstřícný. Akorát někdy se to projevuje blbě,“ prohlásil Pecha, když s Polívkou v roce 2007 tuto inscenaci zahráli v Třebíči.

Polívka je fenomenální talent, který měl to štěstí, že se před pětasedmdesáti lety narodil do rodiny vizovického ochotníka Jaroslava Polívky. Na prkna, která znamenají svět, si tak stoupl už ve čtyřech letech. V tomto ohledu měl osud předurčen podobným způsobem jako Jiří Pecha – celoživotní Bolkův souputník řečený Peca. I Pecha pocházel z ochotnické rodiny a na pódiu borovinského divadla v Třebíči se poprvé objevil zhruba ve stejném věku.

Málokterý výrazný herec v sobě dokáže spojit různé typy rolí, aby se přitom divákům nezaškatulkoval do jediné. Většinou to bývá tak, že dotyčný na sebe upozorní jednou významnou úlohou, se kterou si jej pak lidé spojují i v následujících létech. U Bolka Polívky tomu však takto není.

Zapomenuté světlo

Pravda, lidé si ho často vybaví coby Bohuše Stejskala z Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Tam se stylizoval do role chasníka, jehož život se skutečně z větší části točí kolem slivovice a jiných lihovin. Možná o to více ho diváci oceňují, když z té pozice vystoupí do mnohem vážnější úlohy. Jako třeba do role faráře Holého v Zapomenutém světle.

Ten film z roku 1996 naprosto vybočil ze všeho, co do té doby Polívka natočil. A diváci jím byli zcela konsternováni. „Jestli jste znali Bolka Polívku jako buranského Bohuša z Kurvahošigutntag, tak vám možná stejně jako mně spadla čelist. Protože on zahrál kněze dokonale, nebyla to černobílá postava, co věčně bublá jakási moudra tak, jak to filmaři umí, ale skutečný člověk, který svou víru v Boha žil, snažil se pomáhat lidem a zachránit rozpadající se kostel,“ napsal jeden z přispěvovatelů do diskuze na Česko-Slovenské filmové databázi – a ostatním s ním plně souhlasili.

Podobně charakterní je i Polívkova role pana Čížka ve filmu Musíme si pomáhat. V tomto snímku, Zapomenutém světle i v Dědictví ho opět doprovázel již zmíněný Jiří Pecha. „Ten hrál v Zapomenutém světle sochaře Klímu, byl v harmonii se sebou samým, mohl si dovolit sem tam nějaký flámeček. Ale já se coby kněz musel držet zpátky. Líbilo se mi to. Pamatuji si, jak jsem naslouchal vzdáleným hlasům nočních ptáků a s rukama složenýma jsem usínal,“ vzpomínal v rozhovoru pro Deník Polívka poté, co před dvěma lety převzal na karlovarské filmové přehlídce Cenu prezidenta festivalu a právě Zapomenuté světlo se při této příležitosti opětovně promítlo návštěvníkům.

Boleslav „Bolek“ Polívka Narozen 31. července 1949 ve Vizovicích.

Vystudoval JAMU v Brně, v roce 1972 začal hrát v divadle Husa na provázku.

Od roku 1993 působí ve vlastním Divadle Bolka Polívky.

Tři nejvýznamnější divadelní hry dle Deníku: Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, Šašek a královna, Šašek a syn.

Tři nejvýznamnější filmy dle Deníku: Kalamita, Zapomenuté světlo, Musíme si pomáhat.

Asi nejvýraznější Polívkovou divadelní rolí je Zvonek Burke ve hře Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Představuje v ní dokonalé ztvárnění „lidového filozofa“, který je Čechům vlastní už od dob bratra Palečka – ale jen málokterý herec toto sepětí komiky a filozofii skutečně ovládá. Podobně však Polívka pracuje i v jiných inscenacích – třeba když v Kalamitě k lékařově údivu hloubá při zkoušce barvocitu, zda je červený polštář karmínové, bordó či cihlové barvy. A vlastně i onen Bohuš z Dědictví je jakýmsi vesnickým Sokratem, který svět zásobuje nezapomenutelnými hláškami.

| Video: Youtube

Jiří Pecha na Polívkovi obdivoval jeho sečtělost a rozhled. Snad jsou to právě tyto dvě vlastnosti, které v kombinaci se vtipem pro humor, dokonalou mimikou a samozřejmě i nepřehlédnutelnou postavou z Bolka Polívky učinily tak výrazného herce. Ale bylo to i výborné rodinné zázemí, které mu nejdříve umožnilo věnovat se herectví naplno – a nyní, v obklopení milujícími dětmi, z nichž Anička s Vladimírem plně kráčejí v jeho stopách, mu dodává stále chuť a sílu vymýšlet něco nového. Pokud tato dokonalá chemie vydrží i nadále, lze věřit, že oněch pětasedmdesát let života (bohužel na rozdíl od Pechy, který v tomto věku před pěti lety odešel do hereckého nebe) je pro Polívku jen drobným milníkem – a že ho k radosti všech diváků čeká ještě plno krásných roků na jevišti i před kamerou, kde bude plnými hrstmi rozdávat svůj humor, laskavost a moudrost.