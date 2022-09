V roce 1896 do Jemnice poprvé dorazil vlak. Přijel od Moravských Budějovic, přičemž se předpokládalo, že slepá kolej v Jemnici dlouho slepou nezůstane. Trať Moravské Budějovice-Jemnice je totiž jen zlomkem z plánů, kterými se páni inženýři na konci 19. století zaobírali. Hodlali spojit Moravský Krumlov s Hrotovicemi, ty s Jaroměřicemi nad Rokytnou, z nichž vede trať do Moravských Budějovic. Z Jemnice by trať zamířila do nedalekých Dačic a Jindřichova Hradce. Uvažovalo se i o železničním spojení Jemnice s Raabsem, odkud by cestující mohli pokračovat dále do Dolních Rakous. Pokud by vyšlo alespoň propojení s Dačicemi, kam první vlak od Telče přijel v roce 1902, mohlo se z Jemnice stát pulzující město plné obchodníků. Jenže se tak nestalo.