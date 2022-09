Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Karel Stober

spolek Za dobrý život na Jemnicku

"Jsme proti drůbežím jatkám i velkovýkrmně. Jsou to záměry nehodící se ani pro toto městečko, ani do této krajiny. Přineslo by to hluk a dopravu ve dne v noci, protože tyto provozy fungují 365 dní v roce, a obrovskou spotřebu vody. Chceme tedy referendum, jímž by se nastavily limity územního plánu."

