Proti tomu se staví Spolek za dobrý život na Jemnicku. „Hluk z masokombinátu by se šířil na celé město. Množství té vody by mělo překračovat dvojnásobek spotřeby celé Jemnice. A velkovýkrmna by měla stát na více než osmi hektarech pozemků. To je víc, než je největší výkrmna v celé republice. Proto jsme vyvolali referendum, kde lidé mohou vyjádřit svůj názor,“ vysvětluje Karel Stober ze Spolku.

Referendum proběhne souběžně s komunálními volbami. Podle Stobera bylo jeho prosazení obtížné, o jeho konání rozhodl až soud. „Ptáme se, zda lidé chtějí masokombinát a velkovýkrmnu a také zda nastavit i limity územního plánu pro celé území města. Aby za čas nepřišel investor, že chce stavět na jiné straně Jemnice,“ dodává Stober.

Ředitel Rhea Holdingu Josef Kolář zastupitelům sdělil, že vodu by bral z Vranovské přehrady a z podzemních vrtů. Jednalo by se prý o celkem čtvrt milionu kubíků ročně, z vrtů by šla asi desetina. To se nelíbí starostovi Jemnice Miloni Slabému.

ANKETA: Co říkáte na výstavbu masokombinátu a velkovýkrmny?

Před čtyřmi roky vyhrál volby za sdružení nezávislých kandidátů, volební období za toto uskupení ale nedokončí. Spolustraníci ho letos vyloučili kvůli jeho náhledu na tento problém. „U velkovýkrmny vidím jediné plus – když se bude stavět, zadá práci místním firmám. To jsou peníze do regionu. Ale pak to spotřebuje obrovské množství vody. Tento projekt je minimálně na padesát let. To může znamenat i miliony kubíků jen vody z vrtů. Dnes ale nevíte, co taková spotřeba dlouhodobě udělá,“ objasňuje Slabý své postoje.

Prý chtěl, aby zastupitelé také takto přemýšleli. „To se mi ale nepodařilo. Referendum podporuji, i když otázky v něm obsažené jsou docela složité. Celá tahle věc s masokombinátem a velkovýkrmnou je ale pro rozvoj Jemnice zásadní,“ krčí rameny starosta, jenž na radě města stále předsedá spolustraníkům, kteří ho vyloučili ze svých řad.

Trochu odlišný pohled má Martin Doucha ze spolku Mladí pro rozvoj Jemnice. „Proti masokombinátu nic zásadního nemáme. Ale ten velkochov, tedy živočišná výroba, by měl být někde na venkově. Vrtů bych se nebál, zatím je to jen hydrogeologický průzkum. Ten ať se udělá a úřady, které to sledují, ať rozhodnou,“ podotýká Doucha.

I on je pro referendum, byť v jiné podobě. „Už před rokem naši zastupitelé navrhovali, ať se udělá, ale ostatní zastupitelé to smetli. Současné otázky se nám ale nelíbí. Mělo být jasně řečeno – velkochov ANO/NE, jatka ANO/NE. Otázka o změně územního plánu je zbytečná,“ myslí si Doucha.

Kdyby tehdy železnice...: návrat do historie vysvětluje současný stav v Jemnici

Třebíčský Deník několikrát zkusil oslovit Josefa Koláře s žádostí o vyjádření. Nakonec za něj odpověděla PR manažerka jeho firmy Klára Kratochvílová. „Vzhledem k situaci a k faktu, že je období letních prázdnin a pro nás období polních prací, chceme dopřát občanům Jemnice i všem ostatním klidné léto. O záměrech v Jemnici budeme komplexně a otevřeně informovat v průběhu září,“ sdělila emailem.

