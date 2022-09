ANKETA: Jak vidíte možnosti nájemného bydlení v Třebíči?

/ANKETA, CO ROZHODNE VOLBY/ Ceny bytů vyšplhaly do mnohamilionových výšin. Redaktor Třebíčského deníku vyrazil na místo a ptal se: Jak vidíte možnosti nájemného bydlení v Třebíči? Přečtěte si, co zaznělo.