"Pan prezident nechce marně uplynout lhůtu," řekl Vondráček. Jde o postup, kdy hlava státu zasedání nové dolní komory nesvolá. V takovém případě se noví poslanci schází na první schůzi 30. den od voleb, který připadá rovněž na 8. listopadu. Svolání zasedání Sněmovny Vondráček očekává v nejbližších dnech.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky informoval předsedu Sněmovny, že prezident svolá zasedání Poslanecké sněmovny na pondělí dne 8. listopadu, potvrdil závěry jednání na hradním webu Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zasedání dolní komory je stálé, zpravidla trvá po celé čtyřleté funkční období. Označuje celkovou činnost Sněmovny mezi volbami, v jejímž rámci se konají jednotlivé schůze. Zasedání Sněmovny má ze zákona svolat prezident tak, aby začalo nejpozději 30. den po volbách. Jeho začátek se bude podle očekávání shodovat i s termínem ustavující schůze Sněmovny. Stejně tomu bylo i před čtyřmi lety.

Ustavující schůzi svolává, pokud je opět zvolen, bývalý předseda Sněmovny. Schůzi poté zahajuje a až do zvolení nového předsedy dolní komory řídí. Předsedající nejprve složí slib před plénem, následně složí do jeho rukou slib poslanci. Dolní komora pak ustaví mandátový a imunitní výbor, schůze pokračuje volbou předsedy, stanovením počtu místopředsedů a jejich volbou.

Na závěr poslanci zřídí výbory. Teprve po ukončení ustavující schůze podá nynější vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše demisi. Schůze trvá s přestávkami několik jednacích dnů.

Schůzky v nemocnici

Zemanův převoz z lánského zámku den po volbách na Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice i nejasnosti panující kolem jeho zdravotního stavu poznamenaly povolební vyjednávání. Vondráček uvedl, že schůzky se Zemanem by se měly konat potom, co bude přesunut z intenzivní péče na běžný nemocniční pokoj. Odehrávat by se tak měly v nemocnici.

Se zřejmě dosluhujícím premiérem Babišem se Zeman setkal krátce před převozem do nemocnice, plánované středeční jednání s ministerským předsedou bylo zrušeno. Prezident by se měl sejít také s lídrem koalice Spolu Petrem Fialou (ODS). Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyjednává o vytvoření většinové vlády s koalicí Pirátů se Starosty. V dolní komoře bude mít pětice těchto stran většinu 108 z 200 hlasů.

Vondráček uvedl, že s prezidentovým kancléřem mluvil také o předávání státních vyznamenání 28. října. Hrad připravuje ceremoniál v podobné podobě jako dříve. Podle Vondráčka by jej ale mohly ovlivnit dva faktory, vedle Zemanova zdravotního stavu také narůstající počet případů covidu-19.