Prezident Miloš Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví mě s pověřením k sestavení vlády. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň ale počítá s tím, že hnutí ANO může být v opozici.

Andrej Babiš přijel do volebního štábu hnutí ANO, 9. října 2021 v Praha. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

"V neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal (že by Babiše pověřil), a je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu," řekl premiér. Zároveň je ale ohledně dalšího postupu podle něj potřeba počkat na to, zda jej hlava státu skutečně sestavením vlády pověří.